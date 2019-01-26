Три в одном: Facebook, Instagram и WhatsApp объединят

Марк Цукерберг планирует объединить Facebook Messenger, WhatsApp и Instagram, пишут американские СМИ. Для реализации подобной интеграции тысячи сотрудников Facebook должны будут унифицировать конфигурацию сервисов на базовом уровне. Одним из требований Цукерберга к работе сервисов стало применение сквозного шифрования.

Один из разработчиков и основателей социальной сети и компании Facebook Марк Цукерберг планирует объединить Facebook Messenger, WhatsApp и Instagram, пишет издание The New York Times со ссылкой на источники.

Для реализации подобной интеграции тысячи сотрудников Facebook должны будут унифицировать конфигурацию сервисов на базовом уровне. Facebook Messenger, WhatsApp и Instagram продолжат работать как отдельные приложения, при этом система обмена сообщениями в соцсетях будет единой.

Одним из требований Цукерберга к работе сервисов стало применение сквозного шифрования: этот способ защиты личных данных подразумевает, что сообщения в чате могут видеть только участники беседы, передает НСН.

Работа над сквозным шифрованием в Facebook, как пишут СМИ, пока находится на начальном этапе. Завершить работу над алгоритмами планируют в конце нынешнего — начале следующего года.

Как указывают американские СМИ, этот шаг позволит Марку Цукербергу укрепить контроль над компанией на фоне скандалов, вспыхивающих вокруг Facebook, передает ФАН.

Неделей ранее стало известно, что в Facebook удалили 364 страницы и аккаунта из-за подозрительной и манипулятивной активности, имеющей связь с Россией.

Об этом говорилось в опубликованном пресс-релизе компании.

В комментарии подчеркивалось, что «неприемлемое поведение» наблюдалось в странах Балтиии, Центральной Азии, на Кавказе, а также в государствах Центральной и Восточной Европы.

Зарегистрированные страницы якобы публиковали материалы против НАТО , а также освещали темы протестного движения и противодействия коррупции. При этом они объявляли себя независимыми новостными ресурсами общего интереса.

Также в компании отметили, что одновременно с этим из Facebook и Instargam были удалены 107 и 41 страница соответственно из-за «недостоверного поведения», действующего на территории Украины. В общей сложности было удалено более 500 страниц.

В декабре прошлого года в Совете Федерации заявили, что не получил ответа от компании Facebook на приглашение Марку Цукербергу выступить в верхней палате.

Как заявил первый зампредседателя комитета Совфеда по экономполитике Вячеслав Тимченко , с такой инициативой выступила спикер Совфеда Валентина Матвиенко , однако Цукерберг «не отреагировал никоим образом».

«Мы можем действовать только через министерство иностранных дел», — сказал сенатор, отметив, что прямого контакта с компанией парламентарии не имеют.

В том же месяце генеральный прокурор округа Колумбия Карл Рейсин подал иск к компании Facebook Inc. за неспособность защитить пользовательские данные,

В исковом заявлении говорится о том, что социальная сеть Марка Цукерберга из-за своей халатности и вводящих в заблуждение правил приватности допустила сбор персональной информации миллионов пользователей, которая была передана третьей стороне, которая, в свою очередь, использовала данные в политических целях.

Речь идет о скандале с компанией Cambridge Analytica, которая использовала личные предпочтения свыше 80 млн человек в предвыборной гонке 2016 года.

Также в прошлом году сообщалось, что Цукерберг возглавил рейтинг миллиардеров-неудачников по версии журнала Forbes . По данным издания, состояние Цукерберга за 2018 год уменьшилось на $18,7 млрд

Как отмечается, основатель Facebook оказался единственным американцем в списке «главных неудачников». При этом в тройку «лузеров» также вошли владелец бренда Zara Амансио Ортега и владелец германского производителя шин и автокомпонентов Continental AG Георг Шеффлер

Вскоре сам Цукерберг подвел итоги года, отметив, что на долю компании выпало много трудностей. Об этом он написал на свой странице в фейсбуке.

Соцсеть столкнулась с такими проблемами, как потенциальное вмешательство в выборы, дезинформация, утечка данных и т.д.

«Если быть честным, то на решение этих проблем потребуется не один год», — подчеркнул Цукерберг.

При этом он сделал акцент на том, что компания разработала подробные планы для улучшения своей работы. Глава Facebook признался, что в прошлом этому уделялось недостаточно внимания.