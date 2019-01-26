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Google не исключил Чикатило из выдачи о выпускниках ЮФУ 

RT на русском + ещё 6 6 часов назад
Фото: Reuters
Южный федеральный университет заявил, что Google так и не изъял из поисковой выдачи по запросу «выдающиеся выпускники Ростовского государственного университета» имя маньяка Андрея Чикатило. С момента просьбы прошло пять месяцев.
«Мы писали несколько раз. Единственное письмо, которое мы получили от Google, — от интернет-робота о том, что наше письмо принято и будет рассмотрено», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы университета.
News.ruранее рассказывал о биографии убийцы, некрофила, педофила и людоеда, тихого человека с непривычной для советского уха «итальянской» фамилией. О том, как миф о Чикатило живёт в постсоветской музыке можно прочитать в специальном материале.
RT на русском: последние новости
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Интернет , Наука и техника , Андрей Чикатило , Google , ИТАР-ТАСС
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