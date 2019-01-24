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Instagram лишил Николаса Мадуро президентского статуса 

Lenta.ru + ещё 4 12 минут назад
Instagram лишил аккаунт избранного президента Венесуэлы Николаса Мадуро официального статуса.
Социальная сеть убрала с аккаунта Мадуро голубую галочку — значок, подтверждающий подлинность страницы. То же самое произошло с профилем политика в Facebook.
У Instagram-аккаунта лидера оппозиции Хуана Гуайдо, который провозгласил себя президентом Венесуэлы, напротив, есть знак верификации.
Оба политика в описании страницы в Instagram указали, что являются президентами Венесуэлы.
23 января Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом Венесуэлы и принес присягу. Он заявил, что будет исполнять обязанности главы государства при поддержке вооруженных сил, чтобы провести свободные выборы. Его полномочия признал Дональд Трамп, а также власти Аргентины, Канады, Перу, Колумбии и других стран. Россия отказалась это сделать.
После этого избранный президент Николас Мадуро обвинил США в попытке государственного переворота. Он разорвал все дипломатические отношения с американским правительством и дал представителям страны 72 часа, чтобы покинуть Венесуэлу.
Акции протеста проходят в 61-ю годовщину Январского восстания в Каракасе — свержения генерала Маркоса Переса Хименеса, который установил в стране военную диктатуру.
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Комментарии2
Интернет , Видео , В мире , Маркос Перес , Николас Мадуро , Дональд Трамп , Венесуэла
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