Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Киев готов объявить эпидемию
Киев готов объявить эпидемию

Целое государство осталось без интернета 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 1 час назад
Фото: CC0 / TBITЕ
Островное государство Тонга в Тихом океане осталось без доступа к интернету после повреждения подводного кабеля, сообщает новозеландский портал Kaniva Tonga.
По данным портала, в воскресенье утром стало известно о неисправности кабеля длиной более 800 километров, связывающего Тонга с островом Фиджи, передает РИА «Новости».
Руководитель компании-оператора Tonga Cable Эдвин Лиава сообщил, что работы по восстановлению кабеля займут от одной до двух недель, максимум — три недели. Сейчас на острове предоставляется ограниченный доступ в интернет через спутниковую связь.
Королевство Тонга — тихоокеанское государство в Полинезии с населением более 100 тыс. человек.
Перебои с интернетом из-за повреждения кабеля — не редкость. В 2017 году Жители трех регионов Дальнего Востока лишились возможности выйти в интернет из-за повреждения кабеля в Хабаровском крае.
В 2013 году повреждение оптоволоконного кабеля привело к отключению интернета во многих районах Сирии.
В 2012 году грузинская пенсионерка во время «охоты» за цветными металлами повредила лопатой кабель, обеспечивающий доступ к интернету для всей Армении и части Грузии.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Луговой вступил в заочную полемику с «Билайном» по закону об устойчивости Рунета Facebook и Twitter ответили на запрос Роскомнадзора о локализации баз данных В России платят слишком много налогов
Комментарии
Интернет , В мире , Наука и техника , РИА Новости , Тонга
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведев разнес Роскосмос267
Под поверхностью Земли нашли «бомбу замедленного действия»
Названа дата потепления в Москве12
Украина вышла из соглашений в рамках СНГ52
Россия показала миру «подозрительную ракету»115
Видео
03:20
Украина вышла из соглашений в рамках СНГ
Украина В мире
02:06
«Замена» Сбербанка и другие события дня
В мире
00:45
Пока вы спали: Россиян освободят от зарплатного рабства
Общество
03:37
Психолог дал совет оскандалившемуся Виторгану
Шоу-бизнес
02:38
Медведев разнес Роскосмос
Наука и техника Другое
05:54
Названа дата потепления в Москве
Погода Новости Москвы
Захарова проводит еженедельный брифинг
Политика
04:19
Россия показала миру «подозрительную ракету»
Армия Оружие
01:18
В сеть слили видео нового iPhone с тройной камерой
Гаджеты Наука и техника
05:52
Путин раскрыл детали переговоров по Курилам
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение