Целое государство осталось без интернета

Островное государство Тонга в Тихом океане осталось без доступа к интернету после повреждения подводного кабеля, сообщает новозеландский портал Kaniva Tonga.

По данным портала, в воскресенье утром стало известно о неисправности кабеля длиной более 800 километров, связывающего Тонга с островом Фиджи , передает РИА «Новости»

Руководитель компании-оператора Tonga Cable Эдвин Лиава сообщил, что работы по восстановлению кабеля займут от одной до двух недель, максимум — три недели. Сейчас на острове предоставляется ограниченный доступ в интернет через спутниковую связь.

Королевство Тонга — тихоокеанское государство в Полинезии с населением более 100 тыс. человек.

Перебои с интернетом из-за повреждения кабеля — не редкость. В 2017 году Жители трех регионов Дальнего Востока лишились возможности выйти в интернет из-за повреждения кабеля в Хабаровском крае.

В 2013 году повреждение оптоволоконного кабеля привело к отключению интернета во многих районах Сирии.

В 2012 году грузинская пенсионерка во время «охоты» за цветными металлами повредила лопатой кабель, обеспечивающий доступ к интернету для всей Армении и части Грузии.