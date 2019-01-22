Роскомнадзор разблокировал 2,7 миллиона IP-адресов

Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

Эти IP-адреса блокировались с апреля 2018 года в составе 17 подсетей. Они попали в выгрузку, когда надзорное ведомство блокировало ряд подсетей Amazon , которые использовались мессенджером Telegram как прокси-сервер.

Сотрудники Роскомнадзора уточнили, что эти подсети не используются Telegram уже длительное время.

В мае 2018 года Amazon запретил использовать свои сети для обхода блокировок.

Летом 2018 года Роскомнадзор снял блокировки с семи миллионов IP-адресов, которые принадлежали Amazon. Тогда в ведомстве также сообщили, что данные подсети не используются мессенджером Telegram. До этого ведомство отказалось от веерных блокировок и перешло к точечным действиям в отношении Telegram.