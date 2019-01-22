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Роскомнадзор разблокировал 2,7 миллиона IP-адресов 

Lenta.ru 56 минут назад
Фото: РИА Новости
Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.
Эти IP-адреса блокировались с апреля 2018 года в составе 17 подсетей. Они попали в выгрузку, когда надзорное ведомство блокировало ряд подсетей Amazon, которые использовались мессенджером Telegram как прокси-сервер.
Сотрудники Роскомнадзора уточнили, что эти подсети не используются Telegram уже длительное время.
В мае 2018 года Amazon запретил использовать свои сети для обхода блокировок.
Летом 2018 года Роскомнадзор снял блокировки с семи миллионов IP-адресов, которые принадлежали Amazon. Тогда в ведомстве также сообщили, что данные подсети не используются мессенджером Telegram. До этого ведомство отказалось от веерных блокировок и перешло к точечным действиям в отношении Telegram.
Решение о блокировке сервиса Telegram в России было вынесено 13 апреля 2018 года. Представители сервиса отказались предоставить ФСБ ключи шифрования, необходимые для чтения переписки пользователей.
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Интернет , Наука и техника , ФСБ , Amazon , Роскомнадзор
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