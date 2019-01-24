«Сломается» ли интернет 1 февраля?

Как говорят эксперты, на 1 февраля намечен так называемый DNS Flag Day. В этот день пройдет глобальное обновление протокола системы доменных имен. По мнению экспертов института, нарушения в работе сайтов возникнут у тех, кто самостоятельно поддерживает свой DNS-сервер, то есть у сайтов госструктур и крупных частных компаний.

Алексей Лукацкий: Стабильность работы сайтов после 1 февраля будет зависеть от провайдеров, говорит эксперт по информационной безопасности Cisco Systems

Алексей Лукацкий эксперт по информационной безопасности Cisco Systems «Это предположение существует, но сбудется оно или нет, никто не знает, потому что никто не знает, как поведут себя провайдеры в интернете, будут ли они поддерживать устаревшие протоколы, то есть обновят ли они свое программное обеспечение либо не обновят и, соответственно, поддержка старых протоколов будет. Учитывая, что речь идет о таких сайтах, как сайты Банка России Роскомнадзора и так далее, я думаю, что провайдеры не захотят рисковать и прекращать доступ к сайтам регуляторов, которые могут повлиять и на их деятельность. Поэтому скорее это такая тема, чтобы задуматься о том, что будет дальше, и все-таки постепенно обновлять протокол DNS, потому что без этого невозможно реализовать многие новые функции, в том числе и функции безопасности. В интернете устаревшая версия протокола DNS облегчает жизнь злоумышленникам, хакерам и другим противоправным элементам».

Переход на новый DNS для основного сегмента интернета должен пройти незаметно, уверен член экспертного совета комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи Евгений Лифшиц:

Евгений Лифшиц член экспертного совета комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи «На 1 февраля было намечено обновление протоколов разработчиков DNS-серверов. Планировали туда добавить DNS Flag подпись. Не вижу проблемы, потому что записи DNS останутся те же. В корневых DNS на текущий момент все записи существуют. Они работают и не работать не собираются. Вся идея этого обновления в том, что там добавляют криптографические ключи, подписи, которые защищают DNS-систему от хакеров. Наверное, в процессе этих обновлений могут быть какие-то сбои, но это время исчисляется минутами и часами, но никак не днями и неделями».

Для российских интернет-пользователей DNS Flag Day пройдет практически незамеченным. Об этом РИА Новости заявил директор Координационного центра доменов РФ Андрей Воробьев . Он заверил, что сбои возможны у доли процента российских доменов. Кроме того, по его словам, проблема будет заключаться не в отсутствии работоспособности, а в замедлении отклика сайта.

Некоторые компании озаботились решением проблемы заранее. Например, пресс-служба Сбербанка заверила, что IT-служба составила план мероприятий и все технические работы будут завершены до 1 февраля.

Проверить возможные проблемы на каком-либо ресурсе после 1 февраля можно уже сейчас с помощью сервиса dnsflagday.net.