«Сломается» ли интернет 1 февраля? 

Интернет-страницы некоторых ведомств 1 февраля могут оказаться недоступны. Среди них ФАС, Минобрнауки, Минприроды и Минсельхоз, порталы региональных правительств, а также ресурсы некоторых банков, например, «ЮниКредит Банка» и Промсвязьбанка. О возможных перебоях предупредили в Институте развития интернета, пишет РБК.
Как говорят эксперты, на 1 февраля намечен так называемый DNS Flag Day. В этот день пройдет глобальное обновление протокола системы доменных имен. По мнению экспертов института, нарушения в работе сайтов возникнут у тех, кто самостоятельно поддерживает свой DNS-сервер, то есть у сайтов госструктур и крупных частных компаний.
Стабильность работы сайтов после 1 февраля будет зависеть от провайдеров, говорит эксперт по информационной безопасности Cisco Systems Алексей Лукацкий:
Алексей Лукацкий эксперт по информационной безопасности Cisco Systems «Это предположение существует, но сбудется оно или нет, никто не знает, потому что никто не знает, как поведут себя провайдеры в интернете, будут ли они поддерживать устаревшие протоколы, то есть обновят ли они свое программное обеспечение либо не обновят и, соответственно, поддержка старых протоколов будет. Учитывая, что речь идет о таких сайтах, как сайты Банка России, Роскомнадзора и так далее, я думаю, что провайдеры не захотят рисковать и прекращать доступ к сайтам регуляторов, которые могут повлиять и на их деятельность. Поэтому скорее это такая тема, чтобы задуматься о том, что будет дальше, и все-таки постепенно обновлять протокол DNS, потому что без этого невозможно реализовать многие новые функции, в том числе и функции безопасности. В интернете устаревшая версия протокола DNS облегчает жизнь злоумышленникам, хакерам и другим противоправным элементам».
Переход на новый DNS для основного сегмента интернета должен пройти незаметно, уверен член экспертного совета комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи Евгений Лифшиц:
Евгений Лифшиц член экспертного совета комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи «На 1 февраля было намечено обновление протоколов разработчиков DNS-серверов. Планировали туда добавить DNS Flag подпись. Не вижу проблемы, потому что записи DNS останутся те же. В корневых DNS на текущий момент все записи существуют. Они работают и не работать не собираются. Вся идея этого обновления в том, что там добавляют криптографические ключи, подписи, которые защищают DNS-систему от хакеров. Наверное, в процессе этих обновлений могут быть какие-то сбои, но это время исчисляется минутами и часами, но никак не днями и неделями».
Для российских интернет-пользователей DNS Flag Day пройдет практически незамеченным. Об этом РИА Новости заявил директор Координационного центра доменов РФ Андрей Воробьев. Он заверил, что сбои возможны у доли процента российских доменов. Кроме того, по его словам, проблема будет заключаться не в отсутствии работоспособности, а в замедлении отклика сайта.
Некоторые компании озаботились решением проблемы заранее. Например, пресс-служба Сбербанка заверила, что IT-служба составила план мероприятий и все технические работы будут завершены до 1 февраля.
Проверить возможные проблемы на каком-либо ресурсе после 1 февраля можно уже сейчас с помощью сервиса dnsflagday.net.