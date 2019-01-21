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Google оштрафовали на 50 миллионов евро 

Вести.Ru + ещё 10 2 часа назад
Фото: EPA
Французская Комиссия по делам информационных технологий и правам человека оштрафовала материнскую компанию Google, на 50 миллионов евро за нарушение законодательства Евросоюза о защите персональных данных.
Согласно новым правилам, компании обязаны объяснять пользователям, как собираются и используются их персональные данные, а также получать согласие на сбор этих данных.
"Допущенные Google нарушения лишают пользователей ключевых гарантий того, что обработка их данных не приведет к раскрытию важной информации об их частной жизни", — пояснили во французском регуляторе, передает "Интерфакс".
Данный штраф стал самым большим, наложенным в рамках общего регламента ЕС о защите данных.
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Интернет , Наука и техника , ЕС , Google , Интерфакс
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