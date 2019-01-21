Рамблер/медиа: итоги 2018 года

В начале года Рамблер/медиа эффектно подвел итоги 2018 года. Нам есть, чем гордиться: запуск пяти новых тематических медиавертикалей, рост просмотров от 30% до 300%, колоссальный рост мобильного потребления, повышение качества аудитории и популярность среди дам.

перезапустили все медийные проекты Рамблера, объединив их в тематические «вертикали». Колоссальный рост аудитории и глубины просмотров доказал, что перезапуск удался и нужно продолжать в том же духе, отвечая интересам аудитории. В течение прошлого года на Рамблере были перезапущены еще пять вертикалей: Субботний , Финансы , Здоровье , Игры и Путешествия . Это не просто новостные разделы — ряд вертикалей получил сервисные элементы. Например, на Рамблер/играх можно как бесплатно отдохнуть в браузерных играх, так и приобрести новинку или нетленную классику из каталога GOG.com . На Рамблер/путешествиях мы собрали полезные путеводители по популярным туристическим направлениям, а на Рамблер/финансах можно отслеживать динамику курсов валют и биржевых котировок. На Рамблер/кино купить билеты и отправиться в кинотеатр. Осенью 2017 года мывсе медийные проекты Рамблера, объединив их в тематические «вертикали». Колоссальный рост аудитории и глубины просмотров доказал, что перезапуск удался и нужно продолжать в том же духе, отвечая интересам аудитории. В течение прошлого года на Рамблере были перезапущены еще пять вертикалей:. Это не просто новостные разделы — ряд вертикалей получил сервисные элементы. Например, на Рамблер/играх можно как бесплатно отдохнуть в браузерных играх, так и приобрести новинку или нетленную классику из каталога. На Рамблер/путешествиях мы собрали полезныепо популярным туристическим направлениям, а на Рамблер/финансахдинамику курсов валют и биржевых котировок. Накупить билеты и отправиться в кинотеатр.

PV мало не бывает

www.rambler.ru в общем трафике Рамблер/медиа. Если до перезапуска до 80% трафика на Медиа приходилось на главную страницу портала, сейчас — лишь 40%, при этом вырос процент прямых заходов на вертикали, а трафик e-mail рассылок и push-уведомлений и вовсе утроился. Цель на 2019 год — еще больше разнообразить источники трафика. Появление классных тематических вертикалей уменьшило долю Главной страницыв общем трафике Рамблер/медиа. Если до перезапуска до 80% трафика на Медиа приходилось на главную страницу портала, сейчас — лишь 40%, при этом вырос процент прямых заходов на вертикали, а трафик e-mail рассылок и push-уведомлений и вовсе утроился. Цель на 2019 год — еще больше разнообразить источники трафика.

Рамблер

Субботний: +37% PV

Доктор: +300% PV

Финансы: +540% PV Сейчас помимо чтения общественно-политических новостей треть всех посетителей Рамблер/медиа приходится на тематические вертикали, а это значит, что пользователи нашли свои точки притяжения на портале, где проводят больше времени и просматривают больше страниц, чем прежде. Так, рост page views (PV) новых вертикалей после запуска превзошел прогнозы:

Рамблер

Быть friendly

Как в век социальных сетей и мобильных приложений мотивировать пользователей смартфонов почаще заходить напрямую на сайт? Это сложно, но нам удалось в полной мере стать mobile-friendly. Вот какова динамика «мобилизации» нашей аудитории: если год назад 70% посещений Рамблер/медиа приходилось на десктопы, и лишь 30% на смартфоны, то теперь это соотношение составляет 40% десктопа и 60% мобайла. Это не просто фундаментальная смена предпочтений пользователей, а ускоренный приток молодой, активной мобильной аудитории, который превзошел рост числа пользователей десктопов.

Рамблер

Кино и Женский — именно эти тематики традиционно популярны у наших читательниц. Отличной новостью для нас стало увеличение доли женской аудитории c 30% до 45%! Во-многом благодаря появлению вертикалей— именно эти тематики традиционно популярны у наших читательниц.

Год только начался, а команда Рамблер/медиа уже опережает тренды. Впереди у нас расширение охвата в регионах и дальнейшая диверсификация источников роста посещаемости и вовлеченности аудитории.