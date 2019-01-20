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Папа Римский запустил сайт «Кликни и молись» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 7 1 час назад
Фото: Reuters
Папа Римский Франциск во время традиционной воскресной проповеди взял в руки планшет и запустил специальный сайт молитв «Кликни и молись» (Click to pray) и соответствующих мобильных приложений, передает агентство ANSA.
«Призываю вас, особенно молодежь, скачать приложение и продолжать молиться со мной за мир и благополучие», — приводит его слова ТАСС.
По словам папы Римского, интернет и соцсети «представляют громадный ресурс, давая возможность общаться, разделять проекты и идеи».
Интернет-ресурс Click to pray представлен в вариантах приложений для систем Android и iOS и в социальных сетях. Он состоит из трех разделов: «Молись с Папой», «Молитва дня» и «Молись в Сети». Так, последний из перечисленных разделов позволяет обмениваться молитвами с другими пользователями. Ресурс доступен на шести языках: английском, итальянском, французском, испанском, португальском и немецком.
Ранее папа Римский Франциск называл интернет Божьим даром, который предоставляет возможности для человеческого единения.
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Интернет , В мире , Общество , ФРАНЦИСК , ИТАР-ТАСС
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