Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Прятаться негде. Twitter и Facebook узнают данные о пользователях, даже если у них нет аккаунтов 

360tv.ru + ещё 2 16 минут назад
Социальные сети, в том числе Facebook и Twitter, могут собирать шокирующее количество информации о пользователях, даже если у них нет учетной записи. Результаты исследования, которое провели ученые из Университета Вермонта, США, были опубликованы на портале Nature.
Исследователи проанализировали данные из публичных постов почти 14 тысяч пользователей Twitter и выявили несколько алгоритмов машинного обучения. С их помощью компьютеры могут с точностью до 64% определить, какое слово пользователь может написать следующим, основываясь на недавних записях его и его друзей.
Удивительно, что эта вероятность упала бы всего лишь до 61%, если бы компьютеры основывались только на информации, публикуемой друзьями пользователя. При этом, если у человека нет своего аккаунта в соцсети, алгоритм может предсказать его поведение, основываясь на информации 8-9 его контактов.
Хотя исследование было сосредоточено на Twitter, такую же информацию можно было бы собирать из постов в других соцсетях, таких как Facebook, при условии доступа к ним.
Представители Twitter от комментариев отказались. В Facebook, который за последний год столкнулся с утечкой данных пользователей, заявили, что не создает профили людей, не пользующихся соцсетью.
360tv.ru: последние новости
Франция оштрафовала Google на 50 млн евро «Кликни, чтобы молиться». Исказит ли суть веры цифровизация религии Microsoft Corp обязалась отдать $500 млн на строительство социального жилья
Комментарии1
Интернет , Видео , Общество , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США подарили победу РФ без единого выстрела
В Киеве признались в «позорном провале» Украины18
Раскрыта главная проблема отношений США и РФ7
Абэ познакомился с «Тайным гостем» накануне переговоров7
В BlaBlacar отреагировали на громкое убийство2
Видео
00:11
10 человек погибло на пожаре в Керченском проливе
Происшествия Пожары
05:12
WhatsApp вводит ограничения для пользователей
Наука и техника Интернет
00:34
«Измены и недоверие»: сын Елены Яковлевой разводится
Шоу-бизнес Статьи
00:36
«Моя вина неоспорима. Не предвидел шторм»
Происшествия Статьи
01:15
У обвиняемого в изнасиловании дознавательницы нашли опухоль
Происшествия
01:16
Абэ сделает Путину предложение, которое расстроит японцев
Политика Статьи
00:57
Спор о бедности: Захарова ответила Чубайсу
Политика Статьи
02:35
Белорусы захотели выгнать посла РФ из-за задержания Рыбки
В мире
02:54
Израиль смог справиться с «Панцирем»
Оружие Армия
03:33
Как Кокорин оскорбил россиян и другие события дня
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение