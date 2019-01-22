Прятаться негде. Twitter и Facebook узнают данные о пользователях, даже если у них нет аккаунтов

Социальные сети, в том числе Facebook и Twitter, могут собирать шокирующее количество информации о пользователях, даже если у них нет учетной записи. Результаты исследования, которое провели ученые из Университета Вермонта, США , были опубликованы на портале Nature.

Исследователи проанализировали данные из публичных постов почти 14 тысяч пользователей Twitter и выявили несколько алгоритмов машинного обучения. С их помощью компьютеры могут с точностью до 64% определить, какое слово пользователь может написать следующим, основываясь на недавних записях его и его друзей.

Удивительно, что эта вероятность упала бы всего лишь до 61%, если бы компьютеры основывались только на информации, публикуемой друзьями пользователя. При этом, если у человека нет своего аккаунта в соцсети, алгоритм может предсказать его поведение, основываясь на информации 8-9 его контактов.

Хотя исследование было сосредоточено на Twitter, такую же информацию можно было бы собирать из постов в других соцсетях, таких как Facebook, при условии доступа к ним.

Представители Twitter от комментариев отказались. В Facebook, который за последний год столкнулся с утечкой данных пользователей, заявили, что не создает профили людей, не пользующихся соцсетью.