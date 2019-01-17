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Пять министерств и ведомств поддержали проект о защите Рунета 

Рамблер + ещё 4 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Пять министерств и ведомств поддержали законопроект, направленный на обеспечение устойчивости Рунета, пишет ТАСС. О поддержке законопроекта объявили представители Минкомсвязи, Роскомнадзора, Россвязи, Федеральной службы охраны (ФСО) и Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) в ходе заседания думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи.
Минкомсвязь подготовила проект заключения правительства на этот законопроект и отправила его на согласование федеральным органам исполнительной власти.
Как отметил замглавы Минкомсвязи Олег Иванов, из-за огромного влияния интернета на промышленный потенциал государства и различные экономические связи «государство просто не имеет права, не может себе позволить делать так, чтобы сам интернет, другие элементы системы связи общего пользования РФ оставались без должного управления, без должного контроля».
Законопроект направленный на обеспечение устойчивости Рунета, был внесен в Госдуму в декабре 2018 года. Авторами инициативы выступили глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, его первый заместитель Людмила Бокова и депутат Госдумы Андрей Луговой. Андрей Клишас отмечал, что законопроект позволит сделать Рунет устойчивым к угрозам извне и устранить его уязвимости.
Комментарии
Интернет , Наука и техника , Андрей Клишас , Людмила Бокова , Олег Иванов , Андрей Луговой , Роскомнадзор , Минкомсвязи РФ , Россвязь , Госдума , Совет Федерации , Федеральная служба охраны , ИТАР-ТАСС
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