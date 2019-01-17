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Рунет обезопасят от угроз извне 

Парламентская газета
Депутаты обсудят с экспертами и правительственными чиновниками законопроект о создании автономного национального сегмента всемирной паутины.
17 января в Госдуме состоится расширенное заседание Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи. В ходе совещания парламентарии под руководством главы Комитета Леонида Левина, совместно с экспертами и правительственными чиновниками, обсудят поправки в российское законодательство, касающиеся укрепления цифрового суверенитета страны.
В конце 2018 ода сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат Государственной Думы Андрей Луговой внесли в Госдуму законопроект, направленный на защиту устойчивой работы российского сегмента Интернета при возникновении угрозы его функционированию из-за рубежа. По словам разработчиков, речь идёт об обеспечении стабильной работы Рунета в кризисных условиях, «возникающих или по техническим, или по политическим причинам». Как следует из пояснительной записки, законопроект подготовлен с учётом агрессивного характера принятой в сентябре 2018 года стратегии национальной кибербезопасности США, где провозглашается принцип «сохранения мира силой», а Россия в числе прочих стран «впрямую и бездоказательно обвиняется в совершении хакерских атак».
Проектом предусматривается создание инфраструктуры, которая позволит обеспечить работоспособность российских интернет-ресурсов при невозможности подключения операторов связи к зарубежным корневым серверам Интернета. В документе определяются правила маршрутизации трафика, а также организуется контроль их соблюдения. Как указывается в пояснении, проектом «создаётся возможность для минимизации передачи за рубеж данных, которыми обмениваются между собой российские пользователи».
Также определяются точки обмена трафиком и трансграничные линии связи. Операторы связи, владеющие ими, будут обязаны при возникновении угрозы обеспечить возможность централизованного управления трафиком. Кроме того, в законопроекте предусматривается возможность установки на сетях связи технических средств, которые будут определять источник передаваемого трафика. Эти средства должны быть способны ограничить доступ к сайтам с запрещённой информацией не только по сетевым адресам, но также и путём запрета пропуска проходящего трафика.
В Правительстве документу уже дали положительную оценку. После заседания Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации 18 декабря прошлого года вице-премьер Максим Акимов сообщил, что законопроект изучают в кабмине с точки зрения как его правовых аспектов, так и технических решений. «Мы смотрим на возможность его гармонизации с аналогичным законопроектом, который разрабатывался в Правительстве. Думаю, мы закончим эту работу довольно быстро — в течение весенней сессии», — уточнил Акимов. Он уверен, что решение по минимизации рисков для российских пользователей давно назрело и необходимо. «Мы не хотим никого отключать от трафика, мы хотим максимально обезопасить русский сегмент Интернета, чтобы он был неуязвим», — подчеркнул вице-премьер.
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Комментарии6
Интернет , Видео , Людмила Бокова , Максим Акимов , Леонид Левин , Андрей Клишас , Андрей Луговой , Госдума , Совет Федерации
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