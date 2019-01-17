Рунет обезопасят от угроз извне

Депутаты обсудят с экспертами и правительственными чиновниками законопроект о создании автономного национального сегмента всемирной паутины.

17 января в Госдуме состоится расширенное заседание Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи. В ходе совещания парламентарии под руководством главы Комитета Леонида Левина , совместно с экспертами и правительственными чиновниками, обсудят поправки в российское законодательство, касающиеся укрепления цифрового суверенитета страны.

В конце 2018 ода сенаторы Андрей Клишас Людмила Бокова , а также депутат Государственной Думы Андрей Луговой внесли в Госдуму законопроект, направленный на защиту устойчивой работы российского сегмента Интернета при возникновении угрозы его функционированию из-за рубежа. По словам разработчиков, речь идёт об обеспечении стабильной работы Рунета в кризисных условиях, «возникающих или по техническим, или по политическим причинам». Как следует из пояснительной записки, законопроект подготовлен с учётом агрессивного характера принятой в сентябре 2018 года стратегии национальной кибербезопасности США, где провозглашается принцип «сохранения мира силой», а Россия в числе прочих стран «впрямую и бездоказательно обвиняется в совершении хакерских атак».

Проектом предусматривается создание инфраструктуры, которая позволит обеспечить работоспособность российских интернет-ресурсов при невозможности подключения операторов связи к зарубежным корневым серверам Интернета. В документе определяются правила маршрутизации трафика, а также организуется контроль их соблюдения. Как указывается в пояснении, проектом «создаётся возможность для минимизации передачи за рубеж данных, которыми обмениваются между собой российские пользователи».

Также определяются точки обмена трафиком и трансграничные линии связи. Операторы связи, владеющие ими, будут обязаны при возникновении угрозы обеспечить возможность централизованного управления трафиком. Кроме того, в законопроекте предусматривается возможность установки на сетях связи технических средств, которые будут определять источник передаваемого трафика. Эти средства должны быть способны ограничить доступ к сайтам с запрещённой информацией не только по сетевым адресам, но также и путём запрета пропуска проходящего трафика.