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Жаров отреагировал на решение Дурова по Telegram 

Рамблер + ещё 2 2 часа назад
Ликвидация компании Telegram Messenger LLP не изменит ситуацию с мессенджером Telegram в России. Об этом заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров, передает ТАСС.
«Изменения юридической организации компании не влияют на исполнение или неисполнение законодательства РФ конкретным организатором распространения информации, в данном случае — мессенджером Telegram. Ничего не меняется», — сказал Жаров.
Переписку Telegram Messenger Дуров отдаст Британии?
10 января Павел Дуров подал заявление о ликвидации компании Telegram Messenger LLP, зарегистрированной в Великобритании. Компания внесена в реестр Роскомнадзора, а сам мессенджер подлежит блокировке на территории России.
Интернет , Видео , Наука и техника , Александр Жаров , Павел Дуров , Роскомнадзор , ИТАР-ТАСС
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