Жаров отреагировал на решение Дурова по Telegram

Александр Жаров, передает ТАСС. Ликвидация компании Telegram Messenger LLP не изменит ситуацию с мессенджером Telegram в России . Об этом заявил глава Роскомнадзора

«Изменения юридической организации компании не влияют на исполнение или неисполнение законодательства РФ конкретным организатором распространения информации, в данном случае — мессенджером Telegram. Ничего не меняется», — сказал Жаров.

10 января Павел Дуров подал заявление о ликвидации компании Telegram Messenger LLP, зарегистрированной в Великобритании. Компания внесена в реестр Роскомнадзора, а сам мессенджер подлежит блокировке на территории России.