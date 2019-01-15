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В России прекратит работу популярный мобильный мессенджер 

ТК «Звезда» + ещё 3
Приложение использовали жители России и ряда других стран — например, Италии, Грузии, Украины. При этом приложение станет недоступно абсолютно для всех пользователей.
Популярный мессенджер Veon, который был запущен в России летом 2017 года, прекращает свое существование.
Как уточняет CNews, около 200 сотрудников компании в Великобритании и Нидерландах, которые имеют непосредственное отношение к программе, будут уволены.
Мессенджер позволял не только обмениваться сообщениями, но также совершать звонки и читать новости, а еще — переводить денежные средства, слушать музыку и многое другое.
Преимуществом программы была возможность оставаться на связи даже если баланс пользователя достигал отметки в ноль рублей или вовсе уходил в минус.
Помимо России приложением пользовались также жители Италии, Грузии, Украины и других стран.
Ранее был составлен рейтинг самых надежных и самых опасных мессенджеров.
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Комментарии1
Интернет , Видео , CNews , Грузия , Италия
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