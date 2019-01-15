В России прекратит работу популярный мобильный мессенджер

Грузии, Приложение использовали жители России и ряда других стран — например, Италии Украины . При этом приложение станет недоступно абсолютно для всех пользователей.

Популярный мессенджер Veon, который был запущен в России летом 2017 года, прекращает свое существование.

Как уточняет CNews , около 200 сотрудников компании в Великобритании и Нидерландах, которые имеют непосредственное отношение к программе, будут уволены.

Мессенджер позволял не только обмениваться сообщениями, но также совершать звонки и читать новости, а еще — переводить денежные средства, слушать музыку и многое другое.

Преимуществом программы была возможность оставаться на связи даже если баланс пользователя достигал отметки в ноль рублей или вовсе уходил в минус.

Помимо России приложением пользовались также жители Италии, Грузии, Украины и других стран.

Ранее был составлен рейтинг самых надежных и самых опасных мессенджеров.