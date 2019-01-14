Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Аналог LinkedIn появится в России 

News.ru + ещё 4 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Платформу для поиска вакансий и персонала планируется создать на базе ресурса «Работа в России». Приступить к разработке аналога крупнейшей в мире сети профессиональных контактов LinkedIn планируется в текущем году.
Соответствующая информация указана в плане мероприятий федерального проекта «Цифровое управление».
По словам директора направления «Кадры и образование» АНО «Цифровая экономика» Андрея Сельского, нововведения позволят порталу «стать российской альтернативой зарубежным сетям b2b и b2c профессиональных контактов».
«Участники российского рынка интернет-рекрутинга, с которыми мы активно взаимодействуем, поддерживают эту инициативу», — отметил он.
Сельский уточнил, что, по их мнению, при успешной реализации программы сервис способен существенно расширить существующую аудиторию пользователей услуг, что также поможет развитию рынка труда, передаёт РБК.
Ранее News.ru писал, что рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в январе 2019 года возглавила вакансия врача акушера-гинеколога-репродуктолога в Москве. Работодатели готовы предложить успешному кандидату от 574 тысяч рублей до вычета НДФЛ.
News.ru: последние новости
Оптическая иллюзия разделила пользователей Сети на два лагеря Закон о безопасности Рунета создаст критическую уязвимость Дуров ликвидирует Telegram Messenger
Комментарии
Интернет , Наука и техника
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чем новый президент Бразилии пригрозил России262
Соловьев предсказал распад России из-за Курил31
Лукашенко призвал закончить «недоразумение» в Донбассе485
Почему россияне выступают за отставку правительства850
Белоруссии спустя 10 лет понадобился американский посол6
Видео
03:38
Пока вы спали: Захарова «поставила точку» в вопросе Курил
Общество
00:44
Путин отреагировал на ЧП под Ростовом
Политика
04:34
Появилось видео с места взрыва в Ростовской области
Происшествия
00:31
Жители Петербурга устроили «перестрелку» фейерверками
Происшествия
01:09
Названа причина мощного взрыва в Париже
Происшествия
03:04
Дочь Тереховой обратилась к россиянам за помощью
Общество
02:23
Ополченцам Донбасса на Украине подготовили концлагеря
Конфликты Армия
04:50
Лукашенко призвал закончить «недоразумение» в Донбассе
В мире СНГ
00:29
Раненному мэру Гданьска перелили 20 литров крови
Происшествия
02:48
Чем новый президент Бразилии пригрозил России
Латинская Америка В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение