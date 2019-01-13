Оптическая иллюзия с котом озадачила пользователей Сети

Пользователь Twitter Мишель Дикинсон опубликовала пост с "полосатой картинкой", предложив всем желающим отыскать на нем животное.

По ее словам, изображение появляется, только если потрясти головой. В этом случае на картинке проступает морда кота.

Запись набрала свыше тысячи лайков и несколько сотен ретвитов, пользователи начали гадать, в чем заключается секрет оптической иллюзии.

Комментаторы отметили, что увидеть картину помогает также тряска смартфона. Оказалось также, что часть людей видит кота и без каких-либо манипуляций, а некоторым пользователям для этого нужно снять очки.