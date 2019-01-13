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Оптическая иллюзия с котом озадачила пользователей Сети 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: Twitter
Пользователь Twitter Мишель Дикинсон опубликовала пост с "полосатой картинкой", предложив всем желающим отыскать на нем животное.
По ее словам, изображение появляется, только если потрясти головой. В этом случае на картинке проступает морда кота.
Запись набрала свыше тысячи лайков и несколько сотен ретвитов, пользователи начали гадать, в чем заключается секрет оптической иллюзии.
Комментаторы отметили, что увидеть картину помогает также тряска смартфона. Оказалось также, что часть людей видит кота и без каких-либо манипуляций, а некоторым пользователям для этого нужно снять очки.
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