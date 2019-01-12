Эксперты АНО «Цифровая экономика» раскритиковали законопроект об автономном Рунете

Эксперты АНО "Цифровая экономика" направили в правительство критический отзыв на законопроект об обеспечении автономной работы Рунета в случае его отключения от остального Интернета. Они, в частности, предупреждают о возможных сбоях в работе всей системы связи в России в случае исполнения требований документа, сообщил ТАСС представитель некоммерческой организации.

Заключение на законопроект было направлено в правительство 10 января, позиция в нем сформулирована на основе консультаций с членами рабочих групп и центров компетенций, отметили в АНО. При этом законопроект планируется дополнительно рассмотреть на ближайших заседаниях рабочих групп АНО, уточнили в пресс-службе.

По мнению экспертов, предложенные парламентариями меры "прямо противоречат декларируемым целям повышения устойчивости работы сети Интернет в России и российских интернет-ресурсов". "Так, требование передачи управления маршрутизацией трафика от операторов связи надзорному ведомству лишает пользователей гарантий стабильности таких соединений. При этом ответственность перед абонентами за нарушение качества соединений и вызванный этим ущерб (например, при сбоях в любых электронных операциях торговли или документооборота) понесут операторы", — считают специалисты.

Предлагаемая установка дополнительного оборудования для маршрутизации трафика увеличит нагрузку на сетевую инфраструктуру операторов, предупреждают эксперты. Эта нагрузка, напоминают они, и так растет органически из-за постоянного увеличения объемов интернет-трафика.

Кроме того, указывают специалисты, законопроект не предусматривает постоянной модернизации дополнительного оборудования для маршрутизации за счет бюджета, при том что сети операторов связи требуют постоянной модернизации для повышения их пропускной способности. "Таким образом, быстрое моральное устаревание внешнего оборудования с высокой вероятностью станет критическим фактором, который затормозит развитие национальной сетевой инфраструктуры в целом", — полагают в АНО "Цифровая экономика".

При создании в России системы маршрутизации трафика, предусмотренной законопроектом, появится критическая точка, в случае отказа в работе которой будут возникать единовременные сбои работы всей национальной системы связи, отмечают эксперты некоммерческой организации. "В настоящее время такой точки нет, что означает, что предложенная модель вместо повышения надежности российского сегмента интернета создает для него критическую уязвимость", — подчеркнули эксперты.

Расходы на исполнение

Помимо этого, в направленном в кабмин отзыве отмечается, что законопроект потребует расходов из бюджета.

"Во-первых, это расходы на закупку дорогостоящего оборудования для маршрутизации трафика, его последующее сервисное обслуживание и содержание каналов связи. По мнению авторов законопроекта, эти средства (в непрогнозируемом объеме, поскольку его оценка не представлена) будут перераспределены внутри нацпрограммы "Цифровая экономика". Однако ее бюджет утвержден и не предполагает этих расходов", — уточняют эксперты.

Также они предупреждают о необходимости предусмотреть средства для возмещения в судебном порядке расходов операторов на компенсации абонентам ущерба в моменты управления трафиком государственной структурой. "Объем этих расходов не поддается прогнозированию, но даже часовая остановка транзакций в сфере электронной коммерции будет "стоить" государству десятки миллиардов рублей", — полагают эксперты АНО.

Законопроект о защите Рунета

Законопроектом, в частности, определяются необходимые правила маршрутизации трафика, организуется контроль их соблюдения, а также создается возможность для минимизации передачи за рубеж данных, которыми обмениваются между собой российские пользователи. Кроме того, предусматривается возможность установки на сетях связи технических средств, определяющих источник передаваемого трафика. Также вводится необходимость проведения регулярных учений органов власти, операторов связи и владельцев технологических сетей по выявлению угроз и отработке мер по восстановлению работоспособности российского сегмента интернета.

Документ подготовлен "с учетом агрессивного характера принятой в сентябре 2018 года стратегии национальной кибербезопасности США", в которой декларируется принцип "сохранения мира силой", а Россия в числе прочих стран "впрямую и бездоказательно обвиняется в совершении хакерских атак". Один из его авторов — Андрей Клишас — отмечал, что законопроект позволит сделать Рунет устойчивым к угрозам извне и устранить его уязвимости. По его словам, новые технические решения, предлагаемые законопроектом, позволят управлять трафиком и распределять нагрузку в необходимых случаях. Людмила Бокова поясняла, что новая система блокирует не по сетевому адресу, а по источнику трафика — это позволит избежать блокировки "невиновных". По ее словам, российские законодатели хотят сделать более надежной сеть связи, включая голосовую связь, телеграфную и телевещание.

Замглавы Минкомсвязи Олег Иванов говорил ТАСС, что министерство поддерживает законопроект и считает, что он поможет обеспечить безопасность Рунета. Председатель профильного комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин назвал документ актуальным. При этом он уточнял, что ряд положений законопроекта нужно изучить на предмет возможности их реализации, а также необходимости выделения финансовых ресурсов.

Вице-премьер РФ Максим Акимов говорил, что операторы связи, по предварительной оценке, не понесут "фатальных затрат" в случае принятия закона об автономном Рунете и правительство сделает все возможное, чтобы не перекладывать нагрузку по исполнению норм на них. При этом он уточнял, что правительство планирует "гармонизировать" этот проект с собственной версией предлагаемых изменений, которая представляет собой доработанную версию законопроекта, предложенного Минкомсвязи в 2016 году. По словам Акимова, законопроект об автономной работе Рунета в случае отключения его от глобальной Сети не предполагает ограничения возможностей пользователей, а нацелен на обеспечение устойчивости российского сегмента интернета.

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