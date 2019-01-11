Telegram Messenger LLP ликвидируют

Ликвидация Telegram Messenger LLP: Дуров подал заявление

Павел Дуров подал заявление о ликвидации компании Telegram Messenger LLP, которая была внесена в реестр Роскомандзора. Интернет-предприниматель просит прекратить регистрацию компании, а также исключить ее из реестра. Компания является основой для мессенджера Telegram.

Российский интернет-предприниматель Павел Дуров подал заявление о ликвидации компании Telegram Messenger LLP, которая была внесена в реестр Роскомандзора. Это следует из документа, опубликованного на сайте реестра юридических лиц Великобритании

Отмечается, что соответствующий запрос был подан 19 декабря 2018 года. Дуров просит прекратить регистрацию компании, а также исключить ее из реестра. Компания Telegram Messenger LLP является основой для мессенджера Telegram, передает РБК.

Блокировка мессенджера Telegram стала одним из важнейших и самых резонансных событий общероссийского масштаба стала. Руководство приложения отказалось предоставлять ФСБ ключи для дешифровки сообщений отдельных пользователей ввиду отсутствия технической возможности. В результате Таганский суд, по требованию Роскомнадзора , заблокировал Telegram на всей территории страны.

На этом противостояние надзорного органа и мессенджера не закончилось — как оказалось, полностью ограничить доступ к Telegram весьма проблематично, так как приложение постоянно меняет IP-адреса. Кроме того, для пользователей доступен широкий арсенал средств для обхода блокировок, например, использование прокси.

Не обошлось и без скандалов. Так, Роскомнадзор «в погоне» за Telegram заблокировал миллионы IP-адресов, из-за чего на короткое время в «черный список» рунета попали социальные сети «ВКонтакте», Facebook, «Одноклассники», Twitter, а также портал «Яндекс» . Народ назвал такие неудачные попытки Роскомнадзора «ковровыми блокировками», передает ФАН.

Об уровне дискурса, касающегося Telegram, говорят и должности участвующих в нем людей — так, в ноябре прошлого года

директор ФСБ Александр Бортников назвал сложной ситуацию с доступом к ключам шифрования мессенджера из-за позиции компании-собственника.

«Если мы говорим о Telegram, то хотелось бы сказать, что ситуация сложная с точки зрения понимания собственниками компании необходимости оказания содействия структурам, борющимся с терроризмом», — сказал глава спецслужбы.

По его словам, руководство компании объяснило отказ предоставить доступ к ключам шифрования тем, что это нарушит права пользователей. Он также отметил, что по словам представителей Telegram, около пяти тысяч россиян, которые пользуются мессенджером, совершали действия, указывающие на принадлежность к террористическим структурам.

«Тогда возникает вопрос — дайте, пожалуйста, нам эту информацию, чтобы мы ее учитывали. Не дают же, как это ни парадоксально», — подчеркнул руководитель силового ведомства.

Он заявил о необходимости продолжать эту работу по поиску консенсуса и понимания.

На текущий момент Telegram формально остается заблокированным, что не мешает россиянам продолжать им пользоваться. Павел Дуров, который не раз высказывался в пользу нахождения компромисса с российскими властями, пока не предпринимает каких-либо усилий, чтобы изменить эту ситуацию. Впрочем, как говорил создатель Telegram, Россия никогда не являлась приоритетным рынком для его мессенджера.

До финала противостояния Telegram и органов власти в России еще очень далеко — констатировал глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков . Более того, в подобной ситуации могут оказаться и другие мессенджеры, — полагает эксперт.

«Государство очевидно нацелено на то, чтобы контролировать все переписки, все разговоры граждан, и не думаю, что на Telegram это закончится.

Это будут и другие мессенджеры, поэтому, наверное, здесь государственная работа не оставляет шансов каким-то компаниям на конфиденциальность информации», — указал специалист.

Что касается возможностей разблокировки в России сервиса Telegram, то об этом говорить уж точно преждевременно, считает бывший советник президента по развитию интернета Герман Клименко

«По решению суда, Дуров должен выдать коды доступа. Формально решение суда не выполнено, оснований для Роскомнадзора прекращать блокировку нет», — приводит НСН слова Клименко.

В свою очередь адвокат компании Павел Чиков сообщил, что Telegram по-прежнему не готов передавать ФСБ России ключи шифрования.