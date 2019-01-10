Дуров ликвидирует компанию Telegram Messenger LLP

Это следует из материалов британского госреестра юридических лиц. Согласно заявлению Дурова от 19 декабря 2018 года, он просит прекратить регистрацию этой компании и исключить ее из реестра. Ранее Дуров указывал это юрлицо как основное для своего мессенджера. Кроме того, именно Telegram Messenger LLP с июля 2017 года включена Роскомнадзором в российский реестр организаторов распространения информации в интернете (к ним относятся мессенджеры, сервисы электронной почты и другие площадки, позволяющие обмениваться сообщениями в интернете).

По мнению экспертов, опрошенных РБК , ликвидация юрлица не повлияет на положение мессенджера Telegram в России.

«Если верить информации, представляемой самой компанией, у сервиса не менее 200 млн пользователей во всем мире, а в России на момент блокировки — всего 3,7 млн С учетом того, что противостояние с Роскомнадзором и переход на «нелегальное положение» не делают отечественный рынок хоть сколько-нибудь привлекательным для компании, ликвидировать ее с целью создания нового чистого юрлица не имеет никакого практического смысла», — пояснил управляющий партнер компании «УК Право и Бизнес» Александр Пахомов.

Он отметил, что на новую компанию будут распространяться ровно те же требования федерального закона, которые Дуров выполнять отказывается.

Специалисты также отмечают, что ликвидация Telegram Messenger LLP, скорее всего, связана с кардинальными изменениями структуры бизнеса Дурова, который, помимо мессенджера Telegram включает в себя целый ряд различных проектов, например, платформу для криптовалют.