Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Учительница протащила по полу мальчика с аутизмом. Видео 

360tv.ru 1 час назад
Видео, на котором учительница из Кентукки по имени Трина Адамс за руку протащила по полу ученика, стало причиной ее увольнения. Об этом сообщило издание USA Today.
Адамс за руку вытянула девятилетнего больного аутизмом мальчика из класса, и волоком протащила его по нескольким коридорам. Она была уволена из школы через два месяца после инцидента, произошедшего в октябре. На видео слышно, как она понукает мальчика подняться на ноги, но он отказывается.
Его отчим Калеб Нельсон рассказал изданию, что у пасынка помимо аутизма диагностирована депрессия, тревожное состояние, синдром дефицита внимания и гиперактивности. У мальчика также ограничены речевые способности.
Мать ученика Анхель Нельсон рассказал, что ее сыну очень тяжело, и она решила поделиться его историей, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем.
В школьном округе Greenup заявили, что и Служба защиты детей, и Совет по стандартам образования штата Кентукки уже извещены о действиях учителя. Полиция штата Кентукки также начала расследование инцидента.
360tv.ru: последние новости
IBM представила квантового конкурента персональных компьютеров Пользователей Сети удивила оптическая иллюзия с пшеничным полем. Видео Компания Google скрыла от налогов почти $23 млрд
Комментарии2
Интернет , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыты критические недостатки «Авангарда»49
Зачем японцы провоцируют в РФ новое «9 января»58
Кошелек или жизнь: захваченных россиян могут выкупить200
«В России серьезные проблемы»102
Объяснено «молчание» России про С-50053
Видео
00:44
Путин выстрелил из пушки в Петербурге
Общество Политика
01:53
Культ личности президента Туркмении показали на пальцах
В мире
00:38
Порошенко призвал Москву к ответу из-за С-400
Оружие Армия
02:10
Самый богатый человек в мире разводится
Общество
01:46
Умер Анатолий Лукьянов
Общество
05:37
Путин не смог попасть в Эрмитаж
Политика Общество
00:13
«В детский дом поедешь, тварь»: мать унизила сына
Происшествия
02:18
Изнасилованная дознавательница выступила с требованием
Происшествия
04:14
Опубликована последняя песня лидера Linkin Park
Шоу-бизнес
00:58
Курилы без США: американцы отказались от баз
В мире Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение