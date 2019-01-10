Учительница протащила по полу мальчика с аутизмом. Видео

Видео, на котором учительница из Кентукки по имени Трина Адамс за руку протащила по полу ученика, стало причиной ее увольнения. Об этом сообщило издание USA Today.

Адамс за руку вытянула девятилетнего больного аутизмом мальчика из класса, и волоком протащила его по нескольким коридорам. Она была уволена из школы через два месяца после инцидента, произошедшего в октябре. На видео слышно, как она понукает мальчика подняться на ноги, но он отказывается.

Его отчим Калеб Нельсон рассказал изданию, что у пасынка помимо аутизма диагностирована депрессия, тревожное состояние, синдром дефицита внимания и гиперактивности. У мальчика также ограничены речевые способности.

Мать ученика Анхель Нельсон рассказал, что ее сыну очень тяжело, и она решила поделиться его историей, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем.

В школьном округе Greenup заявили, что и Служба защиты детей, и Совет по стандартам образования штата Кентукки уже извещены о действиях учителя. Полиция штата Кентукки также начала расследование инцидента.