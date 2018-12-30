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Школам в Москве и Петербурге приписали имя бразильского стриптизера 

Lenta.ru 23 минуты назад
Фото: кадр youtube
Несколько учебных заведений и храм в Санкт-Петербурге получили имя бразильского стриптизера Рикардо Милоса — неизвестный приписал его на картах Google. Об этом сообщает «Фонтанка».
Шутник успел поменять названия школ, техникумов, танцевального клуба и небольшой часовни. На момент написания заметки карты отображали имя Милоса не только в Петербурге, но и в Москве.
В картах Google пользователь может уточнить информацию о том или ином объекте, в том числе переименовать его.
Скриншот: Google Maps
Рикардо Милос прославился в 2016 году, когда в сети появился ролик с его танцем под песню Butterfly группы Smile.dk. Видео стало вирусным, пользователи принялись накладывать на него другие композиции.
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Интернет , Google , Москва , Санкт-Петербург
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