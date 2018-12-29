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Жутких японских кукол проверят на сверхспособности 

Lenta.ru 35 минут назад
Фото: скриншот / SoraNews24
Японский видеохостинговый сайт анонсировал онлайн-трансляцию из комнаты с куклами, которые якобы обладают паранормальными способностями. Об этом пишет SoraNews24.
Портал представил главных героинь события и рассказал их истории. Одна из кукол, Кику Химэ, сделана в традиционном японском стиле ичимацу и может издавать жуткие звуки. В другой кукле, Коши, якобы были найдены обрывки сочинений китайского философа Конфунция. Детская игрушка Чарми, как отмечают создатели, заставляет мигать свет в помещениях. Четвертая участница шоу, кукла Миюки, может менять выражение лица, утверждают продюсеры.
В ходе видеотранляции также можно будет следить за Семеркой Куби. Это набор из семи голов от манекенов, которые могут выбрасывать различные вещи из своих ноздрей.
«Мне кажется, что они играют с темными силами, с которыми не следовало бы так обращаться», — написал испуганный комментатор. «Наверное, куклы ужасно разозлены из-за того, что им придется работать так долго», — поддержал его другой юзер.
Каждая кукла будет находиться в отдельной комнате. Создатели предупреждают, что ближе к началу шоу могут появиться и другие участницы. Всего наблюдение за куклами займет пять с половиной дней или 132 часа. Трансляции пройдут в два этапа: первая часть будет доступна с 1 по 3 января, вторая — с 4 по 6 января.
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