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Обнаружен разряжающий смартфоны на Android вирус 

Lenta.ru + ещё 3 2 часа назад
Фото: Tony Avelar / AP
Исследователи в области кибербезопасности из компании Sophos обнаружили вредоносную программу для устройств под управлением Android, которая провоцирует быструю разрядку аккумулятора. На отчет обратил внимание таблоид Mirror.
Вредное ПО было обнаружено в нескольких сервисах из магазина Google Play и получило название Andr/Clickr-AD. Внутри зараженных приложений содержался кликер, который генерировал переходы по рекламным ссылкам и работал вне зависимости от того, запущено приложение или нет. Постоянная активность приводила к быстрой разрядке аккумулятора. Зараженными оказались более 20 приложений, скачанных около двух миллионов раз.
Злоумышленники позиционировали свои программы для рекламодателей как iOS-приложения, что позволяло им увеличивать доходы. На данный момент зараженные программы удалены из Google Play.
Эксперты посоветовали использовать антивирусы, а пострадавшим предложили вернуть заводские настройки, но предупредили об удалении хранящейся информации в случае использования этого способа.
Ранее на территории Китая распространился новый вирус-вымогатель. За несколько дней программы, распространяемая через мессенджер WeChat, захватила более сотни тысяч устройств.
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