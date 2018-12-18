Как русские «долайкали» Трампа до президентства. Комментарий Георгия Бовта

Комитет по делам разведки сената США получил два доклада, посвященных активности России в соцсетях. Основной вывод: киберактивность России, связанная с выборами в США 2016 года, по масштабам превосходит прежние оценки

Один доклад был подготовлен частной компанией New Knowledge, специализирующейся в области кибербезопасности, на основе данных, предоставленных корпорациями Facebook, Twitter и Alphabet, которая является материнской компанией Google . Утверждается, что в соцсетях по-прежнему еще есть действующие аккаунты, принадлежащие попавшему под санкции Агентству интернет-исследований предпринимателя Евгения Пригожина. В нем также содержится прогноз о том, что киберактивность русских будет продолжена.

Второй документ подготовлен исследователями из Оксфордского университета и посвящен в основном прямой и косвенной рекламе также в исполнении того же Агентства интернет-исследований. Прослежены публикации, приуроченные к памятным датам США или важным внутренним или международным событиям. Как можно расценить данные доклады?

Проделанное исследование, будучи представлено сенаторам, прежде всего, должно поразить законодателей, основных читателей этих документов, своим масштабом. Например, проанализировано 187 млн публикаций, постов и «лайков» только в Instagram, который ранее оставался на периферии расследователей «русского вмешательства», а также 77 млн аналогичных единиц информации на просторах Facebook. В материалах, представленных сенатскому комитету по разведке, содержится и такое «чудовищное обвинение»: мол, русские провоцировали пользователей игры Pokemon Go, которая как раз была на пике популярности накануне президентских выборов 2016 года, использовать политические окрашенные «ники», чем сеяли политическую рознь среди играющих.

Авторы представленных докладов однозначно утверждают, что все виды активности русских в соцсетях были в пользу Дональда Трампа и против Хиллари Клинтон . Они также были четко таргетированы на разную аудиторию в целях манипуляции политическим поведением разных групп электората. Правда, при этом, к примеру, указано, что 57% «подозрительных» «твитов», отслеженных аж с 2013 года, опубликованы на русском языке и лишь 36% на английском, остальные на других языках.

Как можно влиять на американскую политическую кампанию на русском языке, не очень понятно. Если верить исследователям, Агентство интернет-исследований проявило невиданную эффективность в своей подрывной работе, по сравнению с которой, скажем, политтехнологи Демократической партии оказались просто детьми и не смогли сладить с работниками «фабрики троллей», поскольку 99% разного вида подрывной активности русских якобы исходило всего от 20 аккаунтов, принадлежавших, предположительно, этому агентству.

И эти 20 аккаунтов смогли сгенерировать 39 млн «лайков», 31 млн «расшериваний», более 5 млн единиц ответной реакции и более 3 млн комментариев. Всего, по мнению авторов двух докладов, аудитория российской агитационной кампании составила только в Facebook 126 миллионов человек, и еще 20 млн на Instagram, где было создано 133 аккаунта, которые за три года заработали 185 млн «лайков».

По утверждению одного из составителей доклада, компании по кибербезопасности New Knowledge, Facebook и Google могли скрыть от законодателей истинные масштабы русского вмешательства с тем, чтобы не допустить ужесточения контроля за соцсетями.

Принципиально доклады, представленные в сенатский комитет, не содержат никакой новой информации. Это все относится к выборам 2016 года. Не затрагивается вопрос о том, велась ли Россией подрывная работа против Америки во время недавних промежуточных выборов в Конгресс. Однако масштаб проделанной работы свидетельствует, судя по всему, о начале информационной подготовки к следующему этапу антироссийских санкций, которые будут оформлены в виде закона уже конгрессом нового созыва в новом году. Просто так такие документы, как правило, не появляются.

Обращает на себя также внимание активность, проявляемая сторонниками усиления санкционного давления на Москву на других направлениях. Так, спецпредставитель президента США по Украине Курт Волкер вновь выступил за введение санкций, причем солидарно с европейскими союзниками США, в связи с керченским инцидентом и арестом украинских моряков и судов. Ранее он говорил о возможности в этой связи даже отключить российские банки от системы межбанковских платежей SWIFT.