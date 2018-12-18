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Трамп обвинил Facebook, Twitter и Google в пристрастности и поддержке демократов 

ТАСС + ещё 6 1 час назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп обвинил администрации соцсетей Twitter и Facebook, а также поисковую систему Google в пристрастности и поддержке его противников из партии демократов. Об этом американский президент написал во вторник на своей странице в Twitter.
Президент также обвинил Twitter в том, что она создает препятствия для пользователей, которые хотели бы подписаться на его страницу в этой сети.
Facebook, Twitter и Google настольно ангажированы в пользу демократов, что это даже смешно, — написал американский лидер. — Twitter, кстати, создал большие трудности для того, чтобы люди присоединялись к [странице] "настоящего Дональда Трампа" (realDonaldTrump, название учетной записи президента США в этой сети микроблогов — прим. ТАСС)".
В августе Трамп выступил в Белом доме с утверждением, что администрации крупнейших социальных сетей Facebook, Twitter, а также поисковой системы Google нечестно поступают с республиканцами и консервативно настроенными американцами, в чем он убедился на собственном опыте. В этой связи обратил внимание на периодические колебания в числе подписчиков страниц республиканцев в соцсетях, однако отметил, что не в курсе того, происходит ли это с либеральными СМИ и организациями.
В том же месяце Трамп заявил, что Facebook, Twitter и Google занимаются подтасовкой результатов поиска новостей о нем. Вскоре после этого глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу пообещал провести "некоторые расследования и некоторый анализ" действий компании Google, не пояснив, что именно собираются делать представители администрации.
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