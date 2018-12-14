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Минкомсвязь: законопроект об автономной работе Рунета поможет защитить его от угроз 

ТАСС + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Ранее в Госдуму внесли законопроект об автономной работе российского сегмента интернета
Минкомсвязь поддерживает законопроект об автономной работе российского сегмента интернета и считает, что это поможет обеспечить его безопасность. Такое мнение ТАСС высказал заместитель главы Министерства цифрового развития, связи и коммуникаций Олег Иванов.
В пятницу в Государственную думу был внесен законопроект об обеспечении автономной работы российского сегмента интернета в случае отключения от глобальной инфраструктуры мировой паутины.
"Мы считаем, что такая мера давно назрела, — сказал Иванов. — Надеемся, что в процессе работы над законопроектом в министерстве добьемся его абсолютной эффективности, и считаем, что именно такой законопроект поможет обеспечить безопасность российского сегмента интернета от всей совокупности внешних и части внутренних угроз".
Законопроектом предусматривается создание инфраструктуры, позволяющей "обеспечить работоспособность российских интернет-ресурсов в случае невозможности подключения российских операторов связи к зарубежным корневым серверам сети Интернет". Определяются необходимые правила маршрутизации трафика и организуется контроль их соблюдения. "Создается возможность для минимизации передачи за рубеж данных, которыми обмениваются между собой российские пользователи", — подчеркивается в сопроводительных материалах к инициативе. Кроме того, определяются трансграничные линии связи и точки обмена трафиком, их владельцы, операторы связи обязываются при возникновении угрозы обеспечить возможность централизованного управления трафиком.
Предусматривается возможность установки на сетях связи технических средств, определяющих источник передаваемого трафика. Технические средства должны будут обладать возможностью ограничить доступ к ресурсам с запрещенной информацией не только по сетевым адресам, но и путем запрета пропуска проходящего трафика.
"Техническая реализация может быть различной, — прокомментировал Иванов возможность запрета пропуска трафика. — Если будет создана такая система, которая позволит управлять трафиком в интересах блокировки тех ресурсов, которые запрещены законодательством, по решению суда, то там могут быть самые различные подходы. События показали, что существующая система блокировок не для всех типов ресурсов является эффективной".
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