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"Гуччи-батюшка" раскрыл источник своего богатства
"Гуччи-батюшка" раскрыл источник своего богатства

Microsoft нашел новое применение Windows 95 

Lenta.ru + ещё 1 4 часа назад
Фото: @Windows
Сотрудники американской компании Microsoft поддержали традицию выпуска «уродливых свитеров» (ugly sweaters) к Рождеству. Об этом они объявили в Twitter.
В четверг, 13 декабря, на официальной странице Microsoft появился пост с фотографиями джемпера с изображением фирменного логотипа операционной системы Windows 95.
«Представляем последнее пользовательское программное обеспечение Windows 95. Хотите получить уродливый свитер Windows? Пишите нам в личные сообщения, и мы подарим их нескольким счастливчикам», — говорится в сообщении.
Публикация получила тысячи лайков, ретвитов и восторженных комментариев.
В октябре портал BoredPanda составил подборку нелепых принтов на одежде незнакомцев, которые пользователи опубликовали в сети. Среди них оказался розовый флисовый свитер с паттерном из небольших панд в пошлых позах. На фотографии видно, что его надел маленький ребенок.
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