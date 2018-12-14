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Имя президента США вошло в топ худших паролей 2018 года 

Национальная Служба Новостей + ещё 4 2 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Имя американского президента вошло в список худших паролей уходящего года. В ежегодном рейтинге от компании SplashData, проанализировавшей более пяти миллионов попавших в сеть паролей, комбинация «donald» («дональд») заняла 23 строчку, сообщает Североамериканское бюро НСН.
Пятый год подряд топ-25 возглавили комбинации «123456» и «password» («пароль»). На третьем месте оказался набор цифр «123456789», на четвертом — «12345678», а на пятом — «12345». Шестую строчку рейтинга худших паролей заняли шесть единиц, а на седьмой расположилась комбинация цифр от одного до семи.
Примечательно, что на восьмом месте оказался «солнечный свет» («sunshine»), а на десятом комбинация «ятебялюблю» («iloveyou»). Между ними на девятой строчке, потеряв пять позиций по сравнению с прошлым годом, установилась последовательная серия букв с левого конца верхней строчки клавиатуры — «qwerty».
Вторую десятку наихудших паролей составляют «princess» («принцесса»), «admin» («админ»), «welcome» («добро пожаловать»), «666666», «abc123», «football» («футбол»), «123123», «monkey» («обезьяна»), «654321» и «!@#$%^&*». Завершают рейтинг 25 наименее безопасных паролей «charlie» («чарли»), «aa123456», «donald», «password1», «qwerty123».
Эксперты напоминают, что если ваш пароль оказался среди вышеперечисленных, то не стоит упрекать себя в глупости, а просто вспомнить, что пароль от телефона рэпера Канье Уэста на встрече с президентом США оказался установлен на «000000».
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