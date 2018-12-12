Instagram разрешит блогерам-новичкам развивать аккаунты

Разработчики социальной сети Instagram решили опробовать новую функцию. Она поможет начинающим блогерам развить свой аккаунт и привлечь множество подписчиков. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на The Hollywood Reporter

Новая функция позволит следить за активностью в блоге. Создатели аккаунтов смогут узнать, кто именно смотрит посты, причины, по которым пользователи заходят на страницу, и количество просмотров каждой фотографии.

Сейчас такая возможность есть только у звезд или медийных личностей с большим количеством подписчиков. Однако в 2019 году ситуация изменится. А значит, начинающие фотографы и инстаграм-модели тоже смогут анализировать свои аккаунты.