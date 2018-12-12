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Instagram разрешит блогерам-новичкам развивать аккаунты 

360tv.ru + ещё 8 12 декабря 2018
Фото: 360tv.ru
Разработчики социальной сети Instagram решили опробовать новую функцию. Она поможет начинающим блогерам развить свой аккаунт и привлечь множество подписчиков. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на The Hollywood Reporter.
Новая функция позволит следить за активностью в блоге. Создатели аккаунтов смогут узнать, кто именно смотрит посты, причины, по которым пользователи заходят на страницу, и количество просмотров каждой фотографии.
Сейчас такая возможность есть только у звезд или медийных личностей с большим количеством подписчиков. Однако в 2019 году ситуация изменится. А значит, начинающие фотографы и инстаграм-модели тоже смогут анализировать свои аккаунты.
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