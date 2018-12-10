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В Google заявили об утечке миллионов данных 

Национальная Служба Новостей + ещё 5 1 час назад
Фото: nsn.fm
Сотрудники корпорации Google выявили программную недоработку, из-за которой сторонние разработчики могли иметь доступ к данным 52,5 млн пользователей ее социальной сети Google+, передает ТАСС.
Указанная недоработка имелась в обновленном программном обеспечении, распространенном в ноябре, и была устранена неделю спустя. В Google не нашли следов недобросовестного применения указанной информации.
Представители Google отметили, что в связи с произошедшим намерены раньше, чем ожидалось, прекратить работу Google+ для обычных пользователей.
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