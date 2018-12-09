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Хваставшийся одеждой от Gucci батюшка вернулся в Instagram 

Lenta.ru + ещё 14 1 час назад
Фото: Instagram
Протоиерей Вячеслав Баскаков, хваставшийся одеждой люксовых модных домов, снова появился в Instagram после удаления предыдущей страницы. Это заметил пользователь Pikabu под ником Eructo.
«Нашелся тот самый священник, новый аккаунт завел, даже сторис выкладывает, быстро он оправился))», — написал автор поста.
Отмечается, что священнослужитель публикует снимки под ником archpriesttver1 — он добавил к имени, которое использовал раньше, единицу. Сейчас на странице шесть фото, на последней запечатлена сумка от Louis Vuitton.
В старом аккаунте Баскаков написал пояснение:
«Из-за большого количества жалоб, прошлая страница была заблокирована. Просьба относиться к моей жизни и работе более спокойно… Надеюсь, этот аккаунт не удалят. Всем добра!».
7 декабря сообщалось, что заведующий Тверской епархиальной научной библиотекой, председатель Комитета имени Победоносцева Баскаков выкладывал в Instagram фотографии предметов одежды дорогих брендов, к примеру, туфель и сумок Gucci, чемоданов и тапок Louis Vuitton и другие. Пользователи соцсетей обрушились на батюшку с критикой.
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