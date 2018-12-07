«О старости думать некогда»: пенсионерка из Уфы покоряет Instagram

«Я никогда и предположить не могла, что история моей жизни или мои размышления о жизни кому-то будут интересны. Но когда я стала публиковать свои посты, люди начали их комментировать, писать мне сообщения. У меня появились подписчики. Моя жизнь наполнилась новым смыслом».

Люция Бадретдинова завела блог, когда ей исполнилось 59 лет. Выйдя на пенсию, она продолжала учиться, много путешествовала, но по-настоящему ощутить гармонию жизни смогла лишь, начав писать.

В блоге она рассказывает о своей жизни, делится советами и притчами, публикует путевые заметки из путешествий. Всего за несколько месяцев на нее подписались почти 5 тысяч человек.

У меня такая вот большая потребность людям показывать, что со всеми все в порядке. Просто нужно не стесняться, не думать, что с тобой что-то не так. Со всеми всё так! И для того, чтобы жить легче, необходимо освобождаться от самых простых вещей: от обид на родителей и на детей, от чувства вины, от чувства агрессии. И просто-напросто принимать всех такими, какие они есть, и при этом проявлять любовь, уважение, — объясняет Люция.

Говорит, что шла к этому всю свою жизнь.

«Все, как у всех»

Люция родилась в маленьком башкирском городке. «Ничем особенным не отличалось детство и юность. Все, как у всех людей из Советского Союза. Детсад, средняя школа, прекрасный авиационный университет в Уфе , диплом с распределением», — описывает она.

Вы знаете, я всю свою жизнь считала, что самое главное в жизни — это работать, применять себя как гражданин страны, приносить пользу стране, поэтому действительно приходилось много работать. Не то, что я там себя заставляла, мне всегда это, в принципе, нравилось делать, порой даже в ущерб воспитанию своих детей, — рассказала Люция «Ридусу»

Словении. С развалом Союза «уютная размеренная жизнь с гарантированной работой и заработком» Люции закончилась. «Жизнь круто развернуло», — вспоминает она. Оставшись с двумя дочерьми на руках, вертелась как могла, и чего только не перепробовала: руководила рестораном, оснащала гостиницы, запускала супермаркет, успела поработать в Китае

Когда Люции исполнилось 50-годам, по ее словам, началась «эра тренингов»: «Посещала все подряд. Все лидерские программы, женские тренинги, марафоны, посещение всех спикеров, приезжавших в Уфу».

Но сдвиг в сознании произошел после участия в писательском онлайн-марафоне Ларисы Парфентьевой. По условиям, участники должны были выкладывать написанное в соцсети.

«Первое время я боялась публиковать свои тексты. И Лариса мне говорит: давай выкладывай. Никто не придет и не проверит, я тебе точно говорю. А потом понеслось… Я смотрю, что людям стало интересно, мне стали писать, стали комментировать», — говорит Люция.

Тогда же пришло понимание своей новой роли.

Все накопленные знания они в общем-то к этому году, видимо, дали такой серьезный результат. Когда у меня уже все пазлы в голове сложились и я просто поняла: «Всё, Люция, классно, жизнь она такая прекрасная. У тебя теперь практически после 60 лет наступает другой период. Период, когда ты можешь делиться с людьми, когда ты можешь отдавать все свои знания, когда ты можешь наслаждаться этой жизнью. Принимать каждого человека таким, какой он есть, не пытаться его переделать, не пытаться его заставить быть другим, а принимать его таким, какой он есть. Выбор в твоей голове

В своих постах она часто говорит о прощении, об отказе от обид и агрессии, которая свойственна многим.

»Во времена моей молодости и позднее многое как-будто бы умалчивалось. Не принято тогда было рассказывать о том, что у тебя на душе. Поэтому очень много обид, вины, агрессии, что во взрослых людях, в родителях, что — в детях», — объясняет Люция.

Она уверена, интересно жить и мыслить позитивно можно в любом возрасте, в любой стране.

«Выбор в твоей голове, — говорит она. — Если ты хочешь быть счастливой, если ты хочешь быть здоровой, если ты принимаешь решения, что ты будешь путешествовать — и все вокруг складывается. Каким-то образом вселенная подстраивается так под тебя, что у тебя и ресурсы определенные появляются, у тебя и деньги появляются, у тебя и возможности появляются. И ближайшие твои родственники полностью тебя понимают. И все твои близкие друзья тебя понимают, поддерживают, а главное — они сами хотят точно так же начинать жить».

Бабульки на каблучках

«Как-то я была в Венеции на Рождество, — вспоминает Люция очередную историю. — И я хорошо помню, как мы зашли в какое-то кафе и там сидели такие бабульки, (…) на вид им можно было дать ну лет 90−95. Но как они были одеты! Это надо было видеть! Такие в норковых шубках, в туфельках на каблучках, сидят с сигарами в руках и пьют кофе. Вот для меня тогда (…) это просто было каким-то шоком».

Instagram Люции переполнен фотографиями из путешествий. Она посетила 25 стран.

Путешествовать начала в 38 лет. Моя первая страна была Германия. Это был 1998 год. Первый раз за границу… Была в большом шоке.

Чаще всего блогер бывает в США, где живет одна из ее дочерей. Говорит, что и там пенсионеры сильно отличаются от российских: «Смотришь на пожилых этих бабушек, дедушек, они ходят вдоль океана, ходят за ручку, красиво так одеваются, подтянутые…».

«Америка — это как несколько стран… Даже океан — и тот разный», — продолжает Люция, добавляя, что там «была практически везде», кроме Большого каньона.

В ее списке — еще, как минимум, 35 стран. Первым делом хочется посетить Мексику, Бразилию и Сингапур.

Еще одно «большое желание» Люции — увидеть все водопады мира.

«Меня будоражит все новое, о старости думать некогда», — говорит Люция и делится своими большими планами. Потому что, когда ты стоишь у водопадов, ощущаешь настолько неимоверную мощь, силу, энергию от падающей воды… В свое время, когда я приехала на Ниагарский водопад, я уже такая 55-летняя тетенька прыгала в таком огромном восторге от этих килотонн воды, которые обрушиваются вниз. Это надо видеть! Жизнь после 50

«Во-первых, у меня огромное желание вести личный блог. Кроме этого, я уже готова создать клуб для тех, кому за 50 для того, чтобы вдохновлять их, показать, что дорогие мои, есть жизнь после 50, и после 60 она есть. Причем жизнь такая яркая интересная. Самое главное — просто принять это решение, поверить в это, а дальше оно все получится. А как раз моя задача в том, чтобы их поддерживать».

Недавно Люция увлеклась международным круизным клубом и стремится стать национальным директором в этом клубе… А еще она мечтает встретить достойного мужчину.

Всем, кто не доволен своей жизнью, блогер дает простой совет:

Перестать жаловаться, перестать обсуждать других людей, перестать обсуждать политику, перестать обсуждать наших правителей, а оглянуться вокруг себя и начать благодарить, что есть. (…) Не думать о том, что вот ты когда построишь новый дом или когда ты купишь машину, вот тогда ты будешь счастливый. Нет. Вот на сегодняшний день ты просто прими решение, что ты счастлив. И вот от этой точки начинай уже дальше жить счастливым, радостным и успешным. А Вселенная, или Бог, или создатель, он же на самом деле все видит и от того, какой ты, он дает тебе еще больше — я в этом убеждена на 100%.