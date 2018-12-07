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Российские родители увидели в интернете опасность для детей 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Почти три четверти родителей в России считают интернет опасной средой для детей. Об этом говорится в исследовании аналитического центра «Национальное агентство финансовых исследований» (НАФИ), передает ТАСС.
Опасным для детей интернет посчитали 72 процента родителей. Однако 55 процентов отметили, что в сети есть и полезный для несовершеннолетних контент.
Напротив, каждый третий подросток заявил, что информация в интернете не может навредить им. Также 76 процентов подростков используют несколько источников информации, чтобы составить объективную картину происходящего, а 24 процента — доверяют привычным источникам.
Кроме того, абсолютное большинство подростков — 90 процентов — рассказали о пользе гаджетов и приложений в повседневной жизни. Также 45 процентов родителей считают, что дети используют цифровые устройства для игр, тогда как подтвердили это лишь 20 процентов подростков.
Исследование «Дети и технологии» проведено аналитическим центром НАФИ и группой QIWI в мае-августе 2018 года. Опрос родителей детей до 17 лет и онлайн-опрос подростков 14-17 лет проводились в 150 населенных пунктах в 46 субъектах России. Суммарный объем выборочной совокупности — 800 родителей (максимальная погрешность выборки 3,4 процента) и 412 подростков (максимальная погрешность выборки 4,8 процента).
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