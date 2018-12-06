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Умерла Галина Анисимова

Google признала провал мессенджера Allo 

Вести.Ru + ещё 4 3 часа назад
Фото: Вести.Ru
Компания Google официально объявила о закрытии мессенджера Allo. У пользователей есть возможность экспортировать историю переписки из приложения до марта 2019 года, после чего сервис окончательно остановит работу. С инструкцией о том, как скачать сообщения и медиафайлы чатов, можно ознакомиться на сайте поисковика.
Allo был запущен в 2016 году в качестве "умного" мессенджера. Программа обладала встроенным "Ассистентом" и продвинутой системой распознавания образов Google, позволяла генерировать автоматические ответы и отправлять "гифки", а также бронировать столики в ресторанах и заказывать доставку цветов.
По сути, проект был заморожен еще в апреле. Как заявлял глава группы коммуникаций поисковика Анил Сабхарвал, Allo "в целом не сумел достичь того уровня популярности, на который мы рассчитывали". "Ранее в этом году мы приостановили инвестиции в Allo и перенесли некоторые его полюбившиеся функции — такие как смарт-ответы, 'гифки' и поддержку настольных систем — в 'Сообщения'. — сказали в Google, — Учитывая импульс, который продолжают набирать 'Сообщения', мы решили остановит разработку Allo и сфокусироваться на 'Сообщениях'".
В 'Сообщениях' на Android компания применяет систему обмена сообщениями RCS Chat, призванную заменить СМС. Новая коммуникационная технология придаст штатному СМС-приложению Google функции любого современного мессенджера: обмен медиаконтентом высокого качества, статус "прочитано", групповые чаты, индикатор набора текста и так далее.
Однако чтобы технология RCS стала стандартом де-факто на смартфонах, разработчик Android должен заручиться поддержкой не только производителей "железа", но и сотовых операторов. Пока дела складываются успешно: инициативу Google одобрили 55 операторов, включая "Билайн", Tele2 и "МегаФон", и свыше десятка производителей, таких как ASUS, Huawei, HTC и LG.
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