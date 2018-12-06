Злобные шутки и необразованные люди сделали интернет опасным

Споры и оскорбления в сети могут привести к реальным убийствам или даже террористическим актам. Ученые уверены, что злобные мемы и переписка на повышенных тонах мешают людям жить в мире. Крупные интернет-корпорации только поддерживают раскол в обществе. Почему негатива в сети все больше и кому выгодна агрессия пользователей друг к другу, — в материале «Ленты.ру»

Недавние исследования, проведенные NPR, демонстрируют: четверо из пяти американцев уверены, что негатив в общении стал главной причиной преступности в стране. Почти половина опрошенных считают, что в этом виноваты в том числе нагнетающие обстановку СМИ.

Как только в любой стране мира происходит трагедия, многие спешат искать причины случившегося в сети. Среди главных проблем эксперты часто называют дезинформацию и злобные комментарии. Невежливость и агрессия, которые раньше считались особенностями интернет-общения, превратились в реальную проблему. Однако социальные сети и другие большие площадки не спешат решать ее.

Альтернативная реальность

Влияние главных сайтов мира огромно, а крупные интернет-фигуры имеют большой авторитет. Неудивительно, что такие платформы облюбовали экстремистские организации, которые ищут в сети своих новых последователей. Исследователь Ребекка Льюис обнаружила, что лучше всего идеология «продается» на YouTube: именно там представители различных политических течений пропагандируют свои мысли. Диапазон огромен: от консерваторов до анархистов, от сторонников теории заговора до агрессивных расистов.

Видеохостинг занял место телевизора для молодежи, став главным источником новостей, считает Льюис. Это заметили радикалы, которым нужна «свежая кровь». В своем исследовании «Альтернативное воздействие» автор задается вопросом, как фанатики втираются в доверие к неофитам, и почему администрация YouTube закрывает глаза на их активность.

Автор исследования пришла к выводу, что проблема кроется не столько в политических течениях, сколько в самой структуре видеопортала. Компания готова получать доходы от любого контента, уверена она. Любопытный юзер, просмотревший даже образовательный ролик о какой-либо идеологии, — лакомый кусок для «политических» блогеров. Заинтересовавшийся подобной темой пользователь тут же получит огромную подборку «похожих» видео (в том числе — пропагандирующих насилие и ненависть). Впредь алгоритм будет предлагать ему новый контент, произведенный фанатиками.

К тому же в вопросах монетизации YouTube всеяден: администрация хостинга готова подключать к своей программе всех блогеров, независимо от их воззрений. «Платформа и ее материнская компания позволили расистскому, женоненавистническому и оскорбляющему контенту оставаться в сети, и во многих случаях получать доход от рекламы, если в ней нет явных оскорблений», — заключает Льюис. Она уверена, что ради наживы администрация хостинга сама стимулирует производство «шок»-контента.

Социальная безответственность

Не отстают и другие площадки: по оценкам специалистов, блог-платформы Twitter, Facebook и Instagram давно превратились в рассадники неуважения и злобы. Эксперты уверены, что в этом виноваты правила социальных сетей и даже действия администрации. К примеру, в конце 2017 года сотрудники Twitter заморозили аккаунт актрисы Роуз МакГоуэн за откровенный рассказ о домогательствах Харви Вайнштейна . «Этот аккаунт нарушает правила», — сообщили они, предложив жертве насилия удалить «проблемный» контент.

Немалую роль в конфликтах играют и репосты. Агрессию в таком виде исследователи связывают с самим интерфейсом социальных сетей. Молниеносное распространение публикаций ведет к непониманию: нередко юзеры, не разобравшись, в чем дело, набрасываются на других пользователей, пытаясь их переспорить или унизить за высказывания.

Означает ли это, что подобные платформы изначально создавались для того, чтобы юзеры враждовали и злились друг на друга? Ранее оазисом добродетели в сети считалась сеть Instagram. Пока руководители Facebook, Twitter, Reddit и YouTube посыпали голову пеплом за обилие злобы и оскорблений на сайтах, Instagram удавалось сохранять хорошее лицо. Западные журналисты успели окрестить его «социальной утопией». «Наша цель — быть самой безопасной платформой в интернете», — сообщала Каролина Ньютон, занимающаяся на платформе политикой безопасности.

Однако сейчас «позитивная» сеть лишилась своего положительного имиджа. Пользователи постоянно жалуются на агрессию, угрозы и преследования. 14-летний подросток Райли из-за травли была вынуждена удалить свою учетную запись: преследовали угрожали ее здоровью и жизни в сети и по телефону. Причиной стал хештег поддержки ЛГБТ, поставленный Райли к одному из постов.

«Не бывает ни дня, который прошел бы без тредов о смерти, угроз изнасилованием, оскорблений», — говорит феминистка из Монреаля по имени Сара, ведущая блог douconsideryourselfafeminist. По ее словам, соцсеть никак не защищает блогеров: все ее жалобы на обидчиков остаются без ответа. Иногда администрация сообщает, что они не нарушают никаких правил Instagram.

От нападок не защищают ни популярность, ни богатство. Актриса Вайолет Пейли, рассказавшая о домогательствах со стороны Джеймса Франко , также стала жертвой травли. Недоброжелатели много месяцев фотошопили ее фотографии, всячески унижали и оскорбляли, призывая своих сторонников «преподать урок лживым проституткам». Позднее кто-то слил в сеть ее адрес и номер телефона. В какой-то момент ситуация стала настолько опасной, что Пейли пришлось обратиться в ФБР . Некоторые звезды приходили к федералам за помощью из-за угроз их семье.

Завсегдатаи подобных площадок уверены, что ситуация будет лишь ухудшаться. Команда из 20 тысяч человек, работающая над проблемами безопасности Instagram и Facebook, вынуждена следить за миллиардами полуанонимных пользователей. Сами сотрудники убеждены: их работа — сизифов труд. «Люди, с которыми я работаю, зарабатывают 15 долларов в час, и должны обладать экспертными знаниями по вопросам регулирования, мошенничества, издевательств, проявлений ненависти», — откровенничает модератор Энди. Он уверен: механизм контроля в соцсети отсутствует.

Сам молодой человек больше не пользуется Instagram из-за печального опыта. Он завел личный аккаунт и почти сразу столкнулся с унизительным и злобным контентом, в том числе с мемами, призывающими убивать евреев и чернокожих и насиловать женщин-инвалидов. Энди десятки раз сообщал об оскорбительном контенте в администрацию соцсети, но заблокировать его ему удалось лишь тогда, когда он сам устроился в Instagram.

Осенью 2018 стало известно, что сервис телевизионных трансляций, встроенный в платформу, транслировал насилие и издевательства над детьми. К тому моменту, когда модераторы заметили это, ролик просмотрели более миллиона пользователей. Позднее журналисты сообщили, что Instagram не смог пресечь торговлю наркотиками на платформе.

Черная чума

Нагнетанием ненависти в сети занимаются не только рядовые пользователи, которые пытаются улучшить себе настроение, или тролли. Среди них встречаются даже преступники-рецидивисты. Одной из наиболее громких стала история Якоба Ласке, отсидевшего восемь лет за нападение на синагогу в американском Юджине. За последние три года, проведенные на свободе, Ласке прославился своими роликами на YouTube, где рассказывал о радикальных взглядах и продвигал «анти-антифашизм». Он также спровоцировал нападения на журналистов, которые обратили внимание на его поведение. Людей, которые поддерживали его, Ласке называл «патриотами».

Очень серьезные последствия имело и расследование деятельности гиперактивного антиисламского Twitter-аккаунта AmyMek. Злоумышленники развернули целую кампанию, призывая к насилию и даже к убийству врагов. Основным их инструментом стали провокационные мемы (все они были вдохновлены известным расистским романом). Журналисты, участвующие в работе над расследованием, получили угрозы расправой, в которых им подробно рассказали о ждущей их смерти.

Уровень ненависти интернет-пользователей возрос так сильно, что вырвался из сети и перешел в реальную жизнь, утверждают исследователи. Риторика насилия всегда напрямую связана с преступными действиями. И обычных призывов к взаимному уважению и приличиям в сети становится недостаточно.

Ученые уверены, интернет-пользователи не могут быть добры друг к другу: в условиях анонимности юзеры будут только бесконечно перекладывать вину. Выход один — те, кто манипулирует, нападает и оскорбляет, заслуживают безоговорочного всеобщего осуждения. Даже невинные мотивы могут привести к большому конфликту.

К таким поступкам причисляют «забавные» шутки, опубликованные по следам трагических событий или новостей, ирония над какой-либо реальной историей, мемы, высмеивающие реальных людей. Пользователи зачастую воспринимают себя как механизм, который ставит лайки и делает репосты, в то время как для других эти поступки многое значат. Требование быть человечными только ухудшает ситуацию, поэтому требуется разработка специальных этических правил, общепринятых в сети во всем мире.

Большинство случаев злоупотребления связаны с непониманием интонации: что именно имел в виду или хотел сказать собеседник? Сложившаяся в сети ситуация подробно описана в книге «Амбивалентный интернет». Ее авторы уверены, что большинство инструментов для сглаживания конфликта уже заложены в свойствах сети. Такие возможности интернета как доступность и пластичность прямо поощряют участников сообщества к мирному разрешению ссор.

Исследователи Уитни Филлипс и Райан Мильнер уверены, что от идеального порядка в сети нас отделяет несколько шагов. Первый из них — принять, что сейчас ситуация далека от идеальной. Далее сообществу следует попытаться предвидеть и предотвратить неэтичные поступки. Для этого всем необходимо прекратить оправдываться: если юзер шутит, не все могут понять его задумку. Дело не в отсутствии чувства юмора: «Они не могут читать ваши мысли, и их не следует осуждать», — заключают исследователи.

Еще одним важным фактором ученые называют невежество всей интернет-аудитории. Пользователи зачастую не знают, правду или ложь они читают и репостят. Как правило, у нас нет точной информации ни о чем, но мы стремимся ею скорее поделиться. «Дьявол в таких случаях — не в деталях, дьявол находится в невидимых, неизвестных, непрошеных рассказах», — сообщают нам исследователи.

И наконец, самое важное, — гуманизм. Если вас никогда не обижали и не притесняли в сети, это говорит лишь о вашей удачливости. Различие между большим вредом и небольшим злодеянием невелико, и единственная обидная шутка может стать причиной разлада в обществе.

Несмотря на то, что вражда в сети стала проблемой всемирного масштаба, россиянам стоит первыми взять на вооружение новые стандарты общения. Согласно последним исследованиям, негативный опыт в сети испытывали 75 процентов жителей России. Это самый высокий показатель в мире. Опрошенные признали, что такие случаи приводят к недоверию к людям как в сети, так и в реальной жизни. Самые частые жертвы плохого отношения — подростки.