Названы самые надежные и самые опасные мессенджеры

Критериями выбора специалистов стали шифрование данных переписки по умолчанию и надежный протокол шифрования.

Самым безопасным для пользователей мессенджером признали Signal, а самым сомнительным оказалось приложение от Facebook.

Критериями выбора специалистов стали шифрование данных переписки по умолчанию и надежный протокол шифрования. Однако не все создатели приложений оставляют открытыми для проверки свои разработки, что мешает полноценному анализу. Причем при проверке надежности работы мессенджеров оценивается не только личное пользование, но и корпоративное.

Как передает «РГ» слова специалистов компании Artezio, проводящих проверку приложений для общения, иные популярные в России мессенджеры, такие, как Viber, Whatsapp и Apple iMessage также вызывают нарекания по результатам исследования.

Ранее в Facebook подарили пользователям возможность удалять свои сообщения, написанные в мессенджере. После обновления официального приложения соцсети сделать это можно будет в течение десяти минут с момента отправки.