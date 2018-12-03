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Названы самые надежные и самые опасные мессенджеры 

ТК «Звезда» 1 час назад
Критериями выбора специалистов стали шифрование данных переписки по умолчанию и надежный протокол шифрования.
Самым безопасным для пользователей мессенджером признали Signal, а самым сомнительным оказалось приложение от Facebook.
Критериями выбора специалистов стали шифрование данных переписки по умолчанию и надежный протокол шифрования. Однако не все создатели приложений оставляют открытыми для проверки свои разработки, что мешает полноценному анализу. Причем при проверке надежности работы мессенджеров оценивается не только личное пользование, но и корпоративное.
Одну из версий Signal анонсировал в свое время небезызвестный Эдвард Сноуден, бывший сотрудник ЦРУ. Но в России приложение не очень популярно. А запрещенный Telegram Павла Дурова куда более распространен.
Как передает «РГ» слова специалистов компании Artezio, проводящих проверку приложений для общения, иные популярные в России мессенджеры, такие, как Viber, Whatsapp и Apple iMessage также вызывают нарекания по результатам исследования.
Ранее в Facebook подарили пользователям возможность удалять свои сообщения, написанные в мессенджере. После обновления официального приложения соцсети сделать это можно будет в течение десяти минут с момента отправки.
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Эдвард Сноуден , Павел Дуров , Apple , ЦРУ , Интернет , Видео
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