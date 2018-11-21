Instagram срывает маски

Соцсеть будет удалять накрученные лайки, комментарии и подписки. Теперь станет понятно, какова реальная аудитория у популярных блогеров, говорят эксперты, однако меры не будут слишком жесткими — это не выгодно самому Instagram

Разработчики Instagram создали инструменты, основанные на машинном обучении, чтобы определять аккаунты, которые искусственно лайкают, комментируют и подписываются. Сейчас такие услуги очень популярны в соцсети.

Судя по расценкам в интернете, десять тысяч новых подписчиков можно купить за две-три тысячи рублей, десять тысяч лайков — за пятьсот рублей. Борьба с накрутками пойдет на пользу не только блогерам, но и тем, кто размещает рекламу в популярных аккаунтах, говорит стилист Яна Фисти, у которой 600 тысяч подписчиков в соцсети:

«Мне кажется, это ударит по некоторым как блогерам, так и российским популярным певцам, певицам, актрисам. Это даже очень хорошо, мне кажется. Именно из-за засилья SMM-курсов, на которых учат, скажем так, каким-то базовым знаниям без учета каких-то специализированных знаний, которыми обладают блогеры, в связи с этим засильем, как люди, так и представители пиара, от пиара компаний не могут отличить и видеть реальную картинку. Опять же, для реальных блогеров это, конечно же, минус, потому что бюджеты просто-напросто распределяются неправильно и компании не получают должного фидбэка».

Однако вряд ли борьба с накрутками будет жесткой, тем более что их не так просто распознать, говорит директор компании Rich PR Николай Казанцев

— Скорее всего, я думаю, что это декларация в стиле «за все хорошее против всего плохого», потому что блогеры заинтересованы в том, чтобы к ним приходили рекламодатели. Они ради этого делают контент, и Instagram за счет этого зарабатывает деньги. А как отличать реальную аудиторию от накрученной? То есть, если она не проявляет активности, это вовсе не означает в 100% случаев, что она накрученная, понимаете? Может человек подписался, а потом не заходит туда и ничего не лайкает. Они могут совершенно спокойно вот эту, с одной стороны, неплохую инициативу превратить в охоту на ведьм, когда даже будут скручивать реальные лайки, реальные комментарии. Я считаю, что ничего этого происходить в таких ужасных масштабах не будет. Может, каких-то лютых людей наподобие наших топовых блогеров типа Ольги Бузовой они и скрутят, потому что у нее, простите, Instagram больше по численности, чем весь русскоязычный сегмент Instagram. Надо понимать еще такую вещь, что Instagram, я напомню, Facebook. И в том числе, и за количество их аудитории зависит стоимость их акций. Не уверен, что они будут как-то лютовать на эту тему.

— Если у блогера сейчас нулевая аудитория, сколько примерно нужно потратить на накрутку, чтобы привлекать рекламодателей?

— На то, чтобы привлекать хоть каких-то рекламодателей, наверное, сейчас нужно около 200 тысяч подписчиков. На что уйдет примерно 450-500 тысяч рублей.

Ранее Instagram использовал другую тактику борьбы с фейками, удаляя подозрительные аккаунты или ограничивая к ним доступ. Тех же мер придерживается Twitter, аудитория которого только по итогам третьего квартала этого года сократилась на девять миллионов пользователей из-за модерации соцсети.