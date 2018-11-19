Facebook запустил сайт для поиска работы

Facebook расширяет функциональность основной сети. Компания запустила новый сайт HR-направления, позволяющий публиковать и просматривать вакансии.

По сути это образовательная платформа, где пользователи могут не только найти работу или сотрудника, но и получить знания, которых не хватает для продвижения по карьерной лестнице.

Новые курсы разделены на несколько направлений. Здесь можно найти советы, как составить успешное резюме. Также специалисты тут могут научить маркетингу, технике интервью и программированию.

Ранее сообщалось, что Facebook создаст независимую комиссию по удалению контента. Надзорный орган будет получать жалобы на публикации, которые, по мнению заявителей, носят оскорбительный характер либо разжигают ненависть.