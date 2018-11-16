#стэнли, #даридушевноетепло, #freddiemercury: Рамблер собрал хештеги недели из «ВКонтакте»

Рамблер решил узнать, какие хэштеги пользовались наибольшей популярностью в социальной сети ВКонтакте. Смотрите самые важные темы прошлой недели и оставайтесь в курсе главных новостей.

1. #стэнли — пользователи прощались со знаменитым актером, продюсером, основателем Marvel. Стэн Ли скончался 12 ноября в возрасте 96 лет.

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2. #freddiemercury — биографический фильм «Богемская рапсодия», посвященный Queen продолжает вдохновлять россиян. Иногда это принимает неожиданный вид.

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3. #спартакрейнджерс — поход на стадион на матчи российских клубов часто становится семейным событием. Даже если кто-то из членов семьи не является футбольным фанатом.

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4. #leonardodicaprio — в честь дня рождения знаменитого актера пользователи и сообщества рассказывали о его пути.

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5. #даридушевноетепло — на этой неделе благотворительный фонд «Старость в радость» запустили классный флешмоб.

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6. #starwars — фанаты продолжают делиться фотографиями и рассказами о любимых героях киносаги.

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7. #книги — пользователи не только читают, но и рассказывают о том, как самые близкие познают мир.

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8. #ЯЛюблюТеатр — на этой неделе многие ходили не только на футбол или кино, но даже в театр.

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9. #зимаблизко — один из любимых хэштегов не только давно стал мемом, но и прекрасно отображает происходящее с природой.

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10. #красота — пользователи не перестают делиться красотой мира и даже иронично относиться к происходящему.