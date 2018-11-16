Ещё
#стэнли, #даридушевноетепло, #freddiemercury: Рамблер собрал хештеги недели из «ВКонтакте»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

#стэнли, #даридушевноетепло, #freddiemercury: Рамблер собрал хештеги недели из «ВКонтакте» 

Рамблер 1 час назад
Фото: Рамблер
Рамблер решил узнать, какие хэштеги пользовались наибольшей популярностью в социальной сети ВКонтакте. Смотрите самые важные темы прошлой недели и оставайтесь в курсе главных новостей.
1. #стэнли — пользователи прощались со знаменитым актером, продюсером, основателем Marvel. Стэн Ли скончался 12 ноября в возрасте 96 лет.
ВКонтакте
2. #freddiemercury — биографический фильм «Богемская рапсодия», посвященный Queen продолжает вдохновлять россиян. Иногда это принимает неожиданный вид.
ВКонтакте
3. #спартакрейнджерс — поход на стадион на матчи российских клубов часто становится семейным событием. Даже если кто-то из членов семьи не является футбольным фанатом.
ВКонтакте
4. #leonardodicaprio — в честь дня рождения знаменитого актера пользователи и сообщества рассказывали о его пути.
ВКонтакте
5. #даридушевноетепло — на этой неделе благотворительный фонд «Старость в радость» запустили классный флешмоб.
ВКонтакте
6. #starwars — фанаты продолжают делиться фотографиями и рассказами о любимых героях киносаги.
ВКонтакте
7. #книги — пользователи не только читают, но и рассказывают о том, как самые близкие познают мир.
ВКонтакте
8. #ЯЛюблюТеатр — на этой неделе многие ходили не только на футбол или кино, но даже в театр.
ВКонтакте
9. #зимаблизко — один из любимых хэштегов не только давно стал мемом, но и прекрасно отображает происходящее с природой.
ВКонтакте
10. #красота — пользователи не перестают делиться красотой мира и даже иронично относиться к происходящему.
ВКонтакте
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Резолюция ООН по Крыму и другие события дня6
Тест на русский менталитет47
Польская церковь отреклась от Киева211
Путин внезапно появился в аптеке339
Семья Раймонда Паулса «сбежала» из Латвии69
Видео
01:41
Российскую технику сочли «безумными древними машинами»
Оружие Армия
00:16
«Петр Великий» выпустил ракето-торпеду
Армия Оружие
00:26
ОП обсудит вопрос перехода на летнее время
Общество
01:00
Москвичей предупредили о коллапсе на дорогах
Новости Москвы
01:14
Умер Жорес Медведев
Наука
04:13
Кремль прокомментировал «сладкую жизнь» Цеповяза
Политика
01:04
В Сети сравнили цены в столовых Госдумы и «Газпром нефти»
Общество
00:43
Начался суд над краснодарскими людоедами
Криминал Происшествия
00:50
Легенду программы «Время» выселяют из квартиры
Шоу-бизнес Экономика
01:27
Отмеченный Путиным Билан раскрыл тайну имени
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение