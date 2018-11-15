Джим Керри опубликовал зашифрованную непристойность

Керри опубликовал ссылку на статью The New York Times , которая посвящена кризису в Facebook и скандалам вокруг него, и приложил портрет Марка Цукерберга с подписью: «Эй, #Zuckerborg. Мы знаем кто ты и мы видели, что ты сделал».

Актер также зашифровал послание главе Facebook с помощью двоичного кода:

«У меня для тебя еще одно маленькое сообщение на твоем родном языке: 01000110 01110101 01100011 01101011 00100000 01111001 01101111 01110101 00101110 00100000 00001101 00001010», — что в переводе на английский означает матерное выражение fuck you [иди к черту].

В феврале Керри удалил свою страницу в Facebook в знак протеста против «российского вмешательства» в выборы президента США.