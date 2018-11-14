В Сети появился новый котик-мем, выражающий отчаяние

Кот породы персидская шиншилла по кличке Уилфред стал новым мемом в Сети из-за необычного выражения мордочки, которая выражает отчаяние.

Пользователь Reddit с ником ceRtzz 13 ноября опубликовал видео с персидским котом, внешность которого заставила пользователей Сети растеряться. Некоторые заявили, что кот вызывает у них одновременно страх, смех и сожаление.

«Я не боюсь ничего, кроме этой штуки», — написал один из комментаторов поста.

Оказалось, что видео с котом снял американский комик Майкл Рапапорт . А вскоре пользователи Сети нашли Instagram кота с множеством фотографий, которые быстро стали вирусными и вдохновили пользователей на создание новых мемов.

Например, на этом снимке можно увидеть чувства смирения и усталости.

А здесь можно разглядеть уныние одинокого человека в вечер пятницы.

На одном из фото кота сравнивают с актером Стивом Бушеми