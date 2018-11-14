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В Сети появился новый котик-мем
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В Сети появился новый котик-мем, выражающий отчаяние 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 2 часа назад
Фото: соцсети
Кот породы персидская шиншилла по кличке Уилфред стал новым мемом в Сети из-за необычного выражения мордочки, которая выражает отчаяние.
Пользователь Reddit с ником ceRtzz 13 ноября опубликовал видео с персидским котом, внешность которого заставила пользователей Сети растеряться. Некоторые заявили, что кот вызывает у них одновременно страх, смех и сожаление.
«Я не боюсь ничего, кроме этой штуки», — написал один из комментаторов поста.
Оказалось, что видео с котом снял американский комик Майкл Рапапорт. А вскоре пользователи Сети нашли Instagram кота с множеством фотографий, которые быстро стали вирусными и вдохновили пользователей на создание новых мемов.
Например, на этом снимке можно увидеть чувства смирения и усталости.
А здесь можно разглядеть уныние одинокого человека в вечер пятницы.
На одном из фото кота сравнивают с актером Стивом Бушеми.
Как выяснил Daily Mail, кота зовут Уилфред, он живет в Лондоне. Его хозяйка Дженна Миллвард рассказала, что не планировала заводить питомца, но случайно увидела объявление о продаже кота и не смогла устоять перед его милой мордочкой. По словам женщины, ее особенно привлекло, что взгляд ее питомца похож на взгляд человека.
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