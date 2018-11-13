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Рамблер/топ-100 на Martech Expo Russia 2018
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Рамблер/топ-100 на Martech Expo Russia 2018 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Рамблер
Martech Expo Russia 2018 — один из крупнейших российских форумов, посвященных рекламе, менеджменту и работе с данными, который пройдет с 13 по 15 ноября в Event Hall Даниловский. В ходе события Рамблер расскажет о применении в бизнесе сервиса веб-аналитики Рамблер/топ-100.
В секции «Платформы данных» Илья Царьков, руководитель отдела бизнес аналитики Rambler Group, выступит с темой «Сквозная аналитика в медийном проекте». В своем докладе Илья расскажет, что такое сквозная аналитика в медийном проекте, как используются возможности Рамблер/топ-100 для изучения трафика в привязке к рекламным системам и сервисным базам Rambler Group и как управлять монетизацией входящего трафика rambler.ru с помощью выстроенной системы сквозной аналитики.
В потоке «Управление проектами» Антон Бут, руководитель проекта Рамблер/топ-100, в теме «Стейкхолдеры в проектах. Руководство к взаимодействию» ответит на вопросы: что самое важное в процессе взаимодействия со стейкхолдерами, как построить с ними процесс взаимодействия и как балансировать между своим виденьем проекта и ожиданиями владельцев бизнеса на примере Рамблер/топ-100.
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