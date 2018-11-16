Facebook удалил 1,5 миллиарда аккаунтов

Сегодня Facebook опубликовал свой традиционный отчет, о том, как социальная сеть борется с фальшивыми новостями, спамом, разжиганием ненависти и пропагандой терроризма. Всего за период с апреля по сентябрь было удалено 1,5 миллиарда аккаунтов.

Цифра выглядит колоссальной, но для сравнения за предыдущие полгода было удалено 1,3 миллиарда фальшивых аккаунтов, так что подобная масштабная чистка вполне традиционная практика для Facebook.

Большую часть неприемлемого контента Facebook удается удалять еще до того, как него пожалуются пользователи. Особенно хорошо алгоритмы социальной сети справляются с постами, демонстрирующими обнаженную натуру, пропагандирующими терроризм и насилие, поддельные счета и обычный коммерческий спам. 90% подобного контента удаляется еще до то того, как на него пожалуются пользователи.

В тоже время с материалами, разжигающими ненависть алгоритмы Facebook справляются не столь успешно, лишь 51,6% из них был удален до того, как на них обратили внимание читатели. И совсем плохо обстоит дело с издевательствами и домогательствами, лишь 14,9% постов подобного характера были удалены до того, как на них пожаловались пользователи.

О причинах удаления постов и аккаунтов, Facebook рассказывает часто и подробно. Вкратце: Не рекомендуются публиковать фото обнаженных людей, оскорбления и призывы к насилию. Вот подробная инструкция, как не получить бан от Facebook.