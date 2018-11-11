«Руки прочь от Москвы!»: в Сети высмеяли рекламные билборды Порошенко

На улицах Киева появились социальные билборды президента Украины Петра Порошенко с двусмысленным слоганом "Геть вiд Москви!", сообщает Strana.ua.

Эта фраза принадлежит украинскому поэту-коммунисту 1920-30-х годов Николая Хвылевского. Причем это высказывание было связано не с политикой, а касалось вопроса, на какие образцы ориентироваться при возрождении украинской культуры — на российские или на европейские.

Многие украинцы не знают точного перевода фразы, и поэтому прочитали ее как "Руки прочь от Москвы". Такой перевод вызвал многочисленные шутки у интернет-пользователей.

"На рекламных щитах размещен слоган "Геть від Москви". "Руки прочь от Москвы", — как бы говорят нам новые социальные борды Петра Порошенко", — пишет в Facebook блогер Денис Гороховский.

В комментариях другие люди отмечают, что такую рекламу стоило разместить на пути следования поезда "Львов-Москва", а некоторые в шутку предложили выписать премию PR-службе президента.

Других пользователей Facebook также привлекли новые билборды Порошенко.

"Не то чтобы я сильно любил Москву, но если Пётр Алексеевич говорит "Руки прочь от Москвы!", то я как всегда совершенно безвозмездно поддержу президента", — иронизирует на своей странице Вадим Фолькер.

"И вот когда наши войска были у стен Кремля, главнокомандующий приказал", — написал Сергей Гайдай, прикрепив фото билборда.