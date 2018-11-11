Ещё
«Руки прочь от Москвы!»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Руки прочь от Москвы!»: в Сети высмеяли рекламные билборды Порошенко 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Стрингер
На улицах Киева появились социальные билборды президента Украины Петра Порошенко с двусмысленным слоганом "Геть вiд Москви!", сообщает Strana.ua.
Эта фраза принадлежит украинскому поэту-коммунисту 1920-30-х годов Николая Хвылевского. Причем это высказывание было связано не с политикой, а касалось вопроса, на какие образцы ориентироваться при возрождении украинской культуры — на российские или на европейские.
Многие украинцы не знают точного перевода фразы, и поэтому прочитали ее как "Руки прочь от Москвы". Такой перевод вызвал многочисленные шутки у интернет-пользователей.
"На рекламных щитах размещен слоган "Геть від Москви". "Руки прочь от Москвы", — как бы говорят нам новые социальные борды Петра Порошенко", — пишет в Facebook блогер Денис Гороховский.
В комментариях другие люди отмечают, что такую рекламу стоило разместить на пути следования поезда "Львов-Москва", а некоторые в шутку предложили выписать премию PR-службе президента.
Других пользователей Facebook также привлекли новые билборды Порошенко.
"Не то чтобы я сильно любил Москву, но если Пётр Алексеевич говорит "Руки прочь от Москвы!", то я как всегда совершенно безвозмездно поддержу президента", — иронизирует на своей странице Вадим Фолькер.
"И вот когда наши войска были у стен Кремля, главнокомандующий приказал", — написал Сергей Гайдай, прикрепив фото билборда.
Последние новости
Польша хочет миллиардов: Евросоюз может резко уменьшиться "Мы бредим от удушья": крупная трагедия российского подводного флота Вот из-за чего глава МИД Австрии отменила поездку в Россиюа
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Спецназовцы попытались устроить переворот в Германии184
Умерла Юлия Волчкова121
Названа причина пьянки в день изнасилования дознавателя313
На Москву идут арктические морозы114
Названа вероятная причина загадочной гибели семьи5
Видео
03:05
Популярная певица испугала страшным признанием
Шоу-бизнес
01:32
На Москву идут арктические морозы
Погода Новости Москвы
01:10
Хоть ты сдохни: пациентке отказали в лекарстве
Происшествия
02:48
Украинские раскольники отреклись от новой церкви
Украина В мире
00:43
Анастасия Волочкова упала на сцене из-за букета любимых роз
02:28
Работавший на Россию шпион сделал признание
В мире
02:28
Лавров «отчитал» МИД Австрии за новый скандал
Европа Политика
03:11
Путину подарили кнут
Политика
02:01
«Еще минута и мы сами там загорелись»
Происшествия
01:49
Роковая ошибка дорого обошлась Израилю
Политика Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение