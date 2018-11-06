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Портал Рамблер приглашает в Путешествия
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Портал Рамблер приглашает в Путешествия 

Рамблер 1 час назад
Фото: Рамблер
Портал Рамблер представляет новую медиа-вертикаль Рамблер/путешествия.
Новая медиавертикаль предоставит информацию обо всем, что может пригодиться в путешествии — основные новости, советы, предупреждения о возможных опасностях, лайфхаки о том, как сэкономить в поездках, и многое другое. В разделе собран весь актуальный контент по этой тематике — новости, лонгриды, викторины, видео и фотогалереи.
Отличительной чертой вертикали о путешествиях станет раздел Путеводители, в котором пользователи найдут готовый план отдыха для десятков стран с описанием их особенностей, основных городов и достопримечательностей.
Виктор Саксон, заместитель исполнительного директора по медиа RAMBLER&Co:
«Путешествия — важная часть нашей жизни. Спорим, самые яркие ваши впечатления связаны именно с отпуском. Сейчас мы все чаще планируем путешествия самостоятельно в интернете, лишь единицы по старинке покупают готовые туры. Но для всех путешественников одинаково важно, чтобы в их личном пространстве был информационный ресурс, который соберет различные точки зрения и поможет с выбором. Поэтому мы уверены в востребованности вертикали о путешествиях среди посетителей Рамблера.
Интерфейс новой медиавертикали выполнен в едином дизайне с запущенными ранее медиапроектами портала Рамблер, управляется вертикаль командой Рамблер/медиа.
Рамблер/медиа позволяет пользователям читать новости по наиболее интересной для них тематике, а нишевым рекламодателям — получить необходимую им аудиторию в том контекстном окружении, к которому они привыкли, и показывать свои рекламные сообщения с максимальной эффективностью. За год существования вертикалей количество посетителей выросло на 47%. Увеличилось количество просмотров — 4,25 млрд против 3,14 млрд за аналогичный период предыдущего года. Мобильная аудитория выросла с 39% до 55%.
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