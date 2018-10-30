Сиди и молчи: женщинам в интернете не место

Мужчины захватили власть над интернетом. Женщинам в нем не место

Мужчины главенствуют в интернете. К такому выводу пришли аналитики организации Inclusive Internet Index, подсчитавшие гендерное соотношение пользователей в сети. В некоторых странах мира разрыв так велик, что большинство женщин вовсе не имеют представления о всемирной паутине. На тех, кому удастся прорваться в интернет, обрушатся проклятия и унижения. Как мужчины вытеснили женский пол из сети и что ждет девушек, пытающихся заглянуть в запретную зону, — в материале «Ленты.ру»

Сиди и молчи

Во всем мире мужчины на 33,5 процента чаще, чем женщины, имеют возможность пользоваться интернетом. Наибольший разрыв исследователи заметили в африканских и азиатских странах. Хуже всего дела обстоят в бедных развивающихся государствах: там он увеличивается на 50 процентов. Причин этому множество: от патриархальных устоев до процветающего насилия в сети.

Наиболее очевидно гендерное неравенство среди малоимущих. Почти все в современном мире владеют мобильным телефоном, однако функцией интернета пользуются не все: около 60 процентов мужчин и всего треть женщин. При этом последние почти никогда не используют его для работы или социальных контактов. Среди основных сдерживающих факторов они называют неумение пользоваться техникой и нехватку денег. В некоторых странах один гигабайт данных обходится в 76 процентов месячного дохода бедняков.

Денег нет

Кампала, Мапуту, Согласно отчету Web Foundation, определяющим фактором ежедневного использования сети является доступ к образованию. Даже те женщины, которые окончили школу, в шесть раз чаще получают доступ к интернету, чем их менее подготовленные «коллеги». В городах, где женщины не имеют доступа даже к базовому образованию, наиболее очевидны гендерные разрывы в интернете. К таким «проклятым» местам относятся Найроби Джакарта . В Нью-Дели и Маниле, где уровень образованности женщин порой выше мужского, полностью ликвидировано и гендерное неравенство в сети.

Аналитики подсчитали, что даже если некая бедная женщина каким-то образом получит доступ к сети, то использовать его она будет лишь для общения с соседями и родственниками. Со слов исследователя Ингрид Брудвиг, поддержка теплых отношений стала для бедноты способом застраховать свое будущее: их не бросят в беде, поддержат в кризисной ситуации. «Однако существует реальный риск того, что социальные сети просто воссоздают неравенство, с которым бедные женщины сталкиваются в своей жизни», — добавляет она.

Заточенные в информационном вакууме, без образования и достойной работы, женщины продолжают жить такой же жизнью и в сети. Чаще всего они не способны адекватно оценить открывающийся перед ними виртуальный мир. К примеру, такие женщины на 25 процентов реже, чем мужчины, ищут в сети возможности для своей карьеры и в два раза реже выражают там свое мнение. Мужчин эта ситуация вполне устраивает. Они готовы на все, лишь бы интернет оставался их территорией.

Жители большинства азиатских стран уверены, что мужчины имеют право ограничивать поведение женщин в сети. Они утверждают, что должны контролировать число и контент сайтов, которые посещают их родственники женского пола. Две трети опрошенных готовы полностью запретить им походы в интернет-кафе.

Согласно отчету Ассоциации GSM, женщины из бедных семей — самая малочисленная группа пользователей мобильного интернета. Основной преградой на пути к прогрессу остаются предрассудки и ограничивающие социальные нормы. Даже если у семейства хватит денег обеспечить доступом к сети всех, то о женщинах подумают в последнюю очередь.

Высокая цена на связь остается важным фактором недопуска женщин к интернету. В развивающихся странах малоимущие вынуждены тратить много времени на быт: ухаживать за детьми и больными родственниками, вести хозяйство. Эта работа никак не оплачивается, поэтому семейный бюджет часто состоит лишь из денег отца и мужа. Руководитель исследовательского отдела Web Foundation Данарай Такур считает, что главенство мужчины в семье — важный фактор ограничения женщин в сети. По его мнению, если в семье будет всего одно интернет-устройство, то, скорее всего, оно попадет в руки мужчины. «У человека может быть единственный телефон в доме, поэтому у женщин нет доступа», — заключает он.

Аналитики из ассоциации GSM проследили в течение трех месяцев активность интернет-пользователей из трех стран — Бангладеш, Индии и Пакистана. Оказалось, что в Индии и Бангладеш мужская аудитория превышает женскую почти в три раза. В первом случае мужчин оказалось 15 процентов, женщин — 5, во втором — 19 и 7 соответственно. В Пакистане всего 9 процентов взрослых мужчин и 5 процентов женщин имеют доступ в интернет. Большинство юзеров являются богачами по местным меркам, четверть — на грани бедности (получают чуть больше двух с половиной долларов в день).

Эксперты профильных организаций уверены, что большинство малоимущих заинтересуется доступом к интернету только в том случае, если цена подключения упадет до двух процентов от их ежемесячного дохода. Однако в условиях, когда мужчины хотят контролировать весь «женский» трафик и всячески ограничивают доступ к сети, дешевизна подключения вряд ли изменит патриархальный уклад.

Богатые тоже плачут

Проблема неравноправия в сети касается не только бедняков. Техническая сторона вопроса в странах Запада решена, однако здесь женщины нередко становятся жертвами насилия в сети. Проблемы не обходят стороной даже американских знаменитостей. До принятия в 2018 году пакета SESTA-FOSTA интернет в США полностью регулировался законом о связи от 1996 года, по которому администраторы порталов не несли никакой ответственности за размещенный контент. Сайты устанавливали собственные правила или стандарты поведения юзеров, но этого всегда оказывалось недостаточно.

В 2014 году дочь комика Робина Уильямса Зельда была вынуждена закрыть свой Twitter из-за злобных писем пользователей, связанных с самоубийством ее отца. Позднее после вмешательства руководителей платформы ей удалось оградить себя от недоброжелателей. Тогда же журналистка Аманда Маркотт отключила возможность упоминать свой ник: по словам репортера, многолетние домогательства анонимов в интернете победили ее силу духа.

Эти случаи привлекли внимание к проблеме травли женщин в сети. Однако главным скандалом того периода стала череда событий, получившая название геймергейт (GamerGate). Тогда разработчик игр Эрон Гжони в своем блоге обвинил бывшую девушку Зои Куинн в многочисленных изменах. Он сообщил, что таким образом она хотела заполучить положительные отзывы от критиков на игру своего авторства. Публикация Гжони всколыхнула игровую сферу. Неизвестные злоумышленники взломали аккаунты его любовницы в соцсетях и опубликовали в открытом доступе ее личную информацию. Из-за многочисленных угроз убийством и изнасилованием Куинн была вынуждена переехать.

Правозащитники и феминистки поддержали девушку, однако это спровоцировало конфронтацию всего интернет-сообщества. На волне кампании ненависти активизировались шовинисты и гомофобы, которые призвали к расправе над всеми категориями людей, к которым только можно проявить нетерпимость. Второй жертвой геймергейта стала феминистка Анита Саркисян, поддержавшая Куинн, третьей — разработчица игр Брианна Ву. Все они получили множество угроз и были вынуждены отказаться от публичных выступлений и поездок.

Примерно в то же время на портале TPM была опубликована резонансная колонка юриста Джилл Филипович. Она рассказала, как в студенческие годы онлайн-домогательства и травля по отношению к ней стали реальной проблемой. Когда девушка училась в колледже, на местном молодежном сайте появились треды, где анонимы обсуждали насилие по отношению к ней. На виртуальной доске объявлений, по ее словам, были такие разделы: «Официальный тред изнасилования Джилл Филипович», «Я хочу жестоко изнасиловать шлюху Джилл», «Она заслуживает жестокого изнасилования», «Юридическая ответственность за публикацию фотки, где Джилл трахается?»

Филипович видела топики, где люди дискутировали, как и где было бы лучше ее насиловать, обсуждали ее внешность и делились ее контактами. Через некоторое время неизвестный напал на нее в учебном заведении и попытался избить. Еще несколько человек угрожали ей при встрече, оговаривали ее перед преподавателями. По признанию женщины, произошедшее полностью изменило ее отношение к себе и деформировало психику. Кроме того, постоянный стресс сказался и на ее физическом здоровье. «В этом нет ничего виртуального», — заключила она, добавив, что воспоминания о студенческих временах до сих пор приносят ей страдания.

Таких случаев в сети предостаточно, но правоохранительные органы в большинстве стран либо неспособны, либо не готовы противодействовать подобным формам насилия.

Психология жертвы

Согласно отчету Pew Research Center, самые незащищенные пользователи сети — молодые девушки. Они чаще всего являются жертвами преследований и домогательств в интернете — объектами таких преступлений становятся 25 и более процентов женщин. Чисто «мужских» ситуаций не оказалось: что касается других нарушений — клеветы, унижений и оскорблений, то здесь число жертв среди мужчин и женщин одинаково.

При этом большинство женщин признаются, что не представляют, как корректно вести себя в ситуации онлайн-насилия или преследования. 60 процентов жертв домогательств приняли решение проигнорировать его и продолжили вести себя, как прежде. Те, кто как-то отреагировал на инцидент, чаще ограничивали свое поведение, нежели пытались ограничивать поведение насильника: 13 процентов удалили свой профиль или сменили имя в сети, а 10 процентов вовсе покинули интернет-площадку. Примерно столько же жертв не только отказались от онлайна, но и перестали посещать некоторые места или мероприятия в реальной жизни. Почти половина объектов домогательств решила больше не вступать в диалог с насильником. Лишь пять процентов пострадавших обратились в правоохранительные органы.

При этом почти 80 процентов жертв, которые предприняли хоть какие-то шаги против насильников, посчитали свои усилия достаточными. Несмотря на это, согласно исследованию аналитиков, больше трети жертв называли этот жизненный опыт ужасным и явно повлиявшим на их психическое здоровье. В основном это те, кто испытал на себе весь спектр проблем в сети — сексуальные домогательства, преследования, угрозы физической расправы, нездоровый интерес со стороны посторонних. 15 процентов жертв уверены, что такие явления влияют не только на их состояние, но и роняют их репутацию в обществе.

Пугающие результаты привели аналитиков к другому исследованию. Они решили узнать, насколько пользователи сети терпимы к женщинам и мужчинам на определенных площадках. Сначала респонденты показали большую толерантность: казалось, они были равнодушны к полу «соседей» по онлайн-платформе. Однако кажущаяся демократичность оказалась обманчивой. В случаях, когда потребовалось строго разделить интернет на «мужской» и «женский», пользователи были готовы изгнать всех девушек из сферы онлайн-игр, форумов и страниц с комментариями на веб-сайтах. Женской вотчиной они назвали сайты знакомств и социальные сети.

Несмотря на кажущуюся демократичность, интернет остается для женщин небезопасной площадкой. В развивающихся странах мужчины боятся, что женщины получат большую свободу, самовыражаясь на форумах или подыскивая себе работу на специализированных сайтах. Чтобы этого не произошло, они не допускают их в интернет-кафе или травят в сети.

В развитых же государствах, вероятно, мужчины волнуются, как бы женщины не распоясались, и пытаются удержать их от любых проявлений своего мнения. Даже там, где за сексистское замечание, сказанное вслух, можно лишиться работы, по-прежнему процветают сталкинг, интернет-преследования и онлайн-домогательства. Женщины же продолжают коллективно размышлять, что они могут сделать, чтобы избежать такого обращения. Скорее всего, спасет только общая стратегия против агрессоров и насильников: вычислять их и блокировать, не бояться обращаться в правоохранительные органы и никогда не стыдить невинных жертв.