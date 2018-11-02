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Новая оптическая иллюзия восхитила Сеть
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Кот или ворона: новая оптическая иллюзия восхитила Сеть 

ТК «Звезда» + ещё 10 1 час назад
Фото: RobertMaguire_, Twitter
Объектом интереса обитателей Интернета стала фотография с котом, который удивительно похож на ворону.
Пользователей Сети захватила новая оптическая иллюзия. На этот раз объектом интереса обитателей Интернета стала фотография с котом, который удивительно похож на ворону.
Оригинальное фото начало распространяться в социальной сети Twitter. Пользователь Robert Maguire разместил снимок, снабдив его интригующим комментарием. Запись собрала почти 60 тысяч ретвитов и более 160 тысяч откликов.
«Эта фотография вороны крайне интересная, особенно учитывая, что это кот», — написал он.
Животное на снимке действительно очень похоже на ворону из-за необычной позы и ракурса съемки. Абсолютно черный кот с желтыми глазами на фото сидит, запрокинув голову назад. Его силуэт визуально напоминает птицу, причем роль клюва играет ухо.
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