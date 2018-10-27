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Goggle запустил приложение для обхода блокировок
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Goggle запустил приложение для обхода блокировок 

360tv.ru 5 часов назад
Фото: 360tv.ru
Корпорация Goggle запустила приложение Intra для борьбы с цензурой независимых СМИ. Как сообщило агентство Associated Press, оно позволяет пользователю заходить на сайты через серверы компании, обходя любые блокировки.
Приложение пока доступно для телефонов только с операционной системой Android. Используя серверы Goggle, пользователи теперь смогут заходить на сайты, ограниченные местными интернет-провайдерами.
Впервые приложение для тестирования было запущено в Венесуэле. Как рассказал основатель и главный исполнительный директор Jigsaw (подразделение Google) Джаред Коэн, к его команде обращались журналисты, которые объяснили сложности, с которыми они сталкиваются в Боливанской республике.
Коэн отметил, что приложение было разработано не специально для Венесуэлы, но они начали его создавать после разговора с журналистами страны. В итоге Intra в Венесуэле скачали более 130 тысяч раз.
Правительство Венесуэлы контролирует большую часть СМИ, закрывает оппозиционные издания и оказывает давление на еще существующие.
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