Когда 5G будет доступна по всей России

Стало известно, когда сеть 5G будет доступна по всей территории России

Сеть формата 5G будет работать на всей территории России , заявил спецпредставитель президента РФ по цифровому развитию Дмитрий Песков

"Россия входит в пятерку стран, где самая низкая стоимость доступа интернета. В России в пять раз дешевле получить доступ к интернету, чем в Нью-Йорке, Сингапуре или Дубае. К 2025 появится система 5G, она будет доступна на всей территории страны", — сказал Песков, выступая в Париже на симпозиуме в поддержку заявки Екатеринбурга на право проведения в 2025 году Всемирной универсальной выставки ЭКСПО.

Говоря о Екатеринбурге, Песков подчеркнул, что этот город — "тайное сердце российской промышленности", место, которое может удивить своих гостей.

"Территория ЭКСПО станет умным сердцем промышленного города, сердцем, которые запускает преобразующие инновации для повседневного использования в городах и странах, которые не располагают большими средствами", — отметил он.

"Россия — это страна, которая любит делиться знаниями, достижениями. Мы считаем, что ЭКСПО-2025 — это лучшая в мире платформа по обмену опытом и передовыми методами. Таким образом, мы готовы трансформировать эту платформу во время ЭКСПО и после проведения ЭКСПО. Мы преобразуем ее в крупнейший в мире распределённый цифровой университет", — сказал спецпредставитель президента.