Создадим свою Сеть: ФСБ против OneWeb

ФСБ назвала проект по обеспечению широкополосным интернетом пользователей по всему миру с помощью системы спутников OneWeb угрозой для национальной безопасности России . По словам силовиков, нет никаких гарантий того, что эта система не будет использоваться для разведывательных целей. Российские спецслужбы намерены создать схожий проект совместно с Китаем , Индией и другими странами, которые не настроены агрессивно в отношении России.

Проект по обеспечению широкополосным интернетом пользователей по всему миру с помощью системы спутников OneWeb является угрозой для национальной безопасности России, приводит информационное агентство Reuters заявление представителя ФСБ РФ Владимира Садовникова

По словам российского силовика, нет никаких гарантий того, что эта система не будет использоваться для разведывательных целей. Кроме того, в ведомстве опасаются, что OneWeb может стать монополистом связи в ряде российских регионов.

«Реализация подобных иностранных систем связи делает нерентабельной деятельность российских операторов связи, особенно в труднодоступных и малонаселенных районах, а организацию связи традиционными средствами — очень затратной», — сказал представитель спецслужбы.

Правоохранитель подчеркнул, что единственный способ противостоять угрозам от реализации такого проекта в России — ограничение их работы и «развитие конкурентных отечественных систем связи с аналогичным функционалом». Садовников предположил, что можно создать схожий проект, например с Китаем, Индией и другими странами, которые не настроены агрессивно в отношении России.

OneWeb — планируемая британская группировка из большого количества спутников, которая, как ожидается, с помощью технологий мобильной спутниковой связи к 2019 году сумеет обеспечить широкополосным доступом в сеть Интернет пользователей по всему миру за счет полного охвата поверхности Земли.

Тремя неделями ранее представитель госкорпорации «Роскосмос» Юрий Урличич сообщил, что спутниковая система связи «Сфера» начнет создаваться с 2020 — 2021 года и станет альтернативой для других глобальных спутниковых систем связи.

По задумке разработчиков проекта, система «Сфера» должна будет объединить в себе несколько функций: навигацию, связь и дистанционное зондирование Земли. В общей сложности к 2028 году она должна насчитывать порядка 600 небольших спутников.

«Мы надеемся, что программа сможет взять старт с 2020 года, может быть, с 2021 года… Нам, конечно же, нужна экспансия на зарубежные рынки, чтоб предоставить миру какую-то альтернативу», — отметил Урличич во время выступления на международной конференции спутниковой связи SatComRus.

Он также выразил уверенность в том, что реализация программы и создание полноценной спутниковой группировки на орбите планеты позволит обеспечить устойчивое будущее Российской Федерации в космическом пространстве, передает ФАН.

Дмитрий Медведев внес на рассмотрение в Госдуму законопроект, предусматривающий запрет российским военным размещать в интернете любую информацию

«Военнослужащим запрещается размещать в СМИ и в сети «Интернет» данные, позволяющие раскрыть их ведомственную принадлежность, информацию о своей служебной деятельности и о месте дислокации части», — говорилось в документе.

Имеются в виду фото-, видеоматериалы, данные геолокации и другая информация.

«Анализ деятельности Вооруженных сил РФ, в том числе — в Сирии — показал, что военнослужащие представляют особый интерес для спецслужб отдельных государств, террористических и экстремистских организаций. Информация, размещенная ими в Сети применяется для информационно-психологического воздействия, а также в отдельных случаях для формирования предвзятой оценки государственной политики РФ», — указывалось в пояснительной записке.

Также камбин подчеркивал, что данное ограничение касается исключительно информации, связанной только со служебной деятельностью военнослужащих либо деятельностью воинских частей и организаций.

«В связи с нарушением предусмотренных запретов к военнослужащему может быть применена мера по его досрочному увольнению с военной службы. Предлагаемый законопроект не распространяется на граждан, уволенных с военной службы», — резюмировался комментарий правительства.

В феврале нынешнего года российским армейским командирам начали выдавать защищенные мобильные телефоны отечественного производства.

Гаджеты стоимостью 115 тысяч рублей получают военнослужащие, обладающие допуском к информации «особой важности» — высшей категории секретности, передает НСН.

военном ведомстве поясняли, что телефон полностью оправдывает свою цену — он способен выходить на зашифрованные линии военных коммуникаций России через гражданские сотовые сети, в том числе из-за границы. Аппаратная часть и операционная система этих устройств — полностью российские.

Агентства национальной безопасности США В 2015 году американский технический специалист и спецагент, бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден рассказал о крупнейшем взломе сетей сотовых операторов по всему миру за всю историю мобильной связи. Предоставленные им документы доказывают, что взлом был произведен Агентством национальной безопасности США и Центром правительственной связи Великобритании (GCHQ).

Атаке подвергся крупнейший производитель SIM-карт транснациональная компания Gemalto, зарегистрированная в Нидерландах. Корпорация производит более 2 млрд SIM-карт для крупнейших сотовых операторов, таких как AT&T , T-Mobile, Verizon , Sprint и еще 450 сотовых сетей по всему миру. Девиз компании: «Безопасность, чтобы быть свободным».

В результате взлома было скомпрометировано большое количество SIM-карт, что позволяет американским и английским спецслужбам осуществлять слежку, прослушивание телефонных переговоров, перехват текстовых сообщений и мобильного интернет-трафика.